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סגן שר החוץ האיראני אמר כי ההבנות כוללות את מפת נתיבי הכניסה והיציאה למצר, הקמת מרכז תיאום משותף לאיראן ולעומאן וקבלת מידע מכלי שיט שירצו לעבור במצר

דורון פסקין | 5 באוגוסט 2026 | חדשות | 1 דק׳

איראן: ההבנות עם עומאן על נתיב שיט חדש קרובות לסיכום – אך לא בטוח שהמצר ייפתח

סגן שר החוץ האיראני לעניינים משפטיים ובין-לאומיים, כאזם גריב-אבאדי, אמר היום לסוכנות הידיעות IRNA כי איראן ועומאן הגיעו ל"הבנות עקרוניות" כמעט בכל הסוגיות הנוגעות להסדרי השיט החדשים במצר הורמוז.

לדבריו, ההבנות כוללות את מפת נתיבי הכניסה והיציאה, הקמת מרכז תיאום משותף לאיראן ולעומאן לניהול התנועה הימית, וכן קבלת מידע מכלי שיט המבקשים לעבור במצר.

גריב-אבאדי ציין כי במסגרת המודל המתגבש ייסגרו הנתיב הצפוני הזמני, הסמוך לאי לארכ שבאיראן, והנתיב הדרומי, העובר במים הטריטוריאליים של עומאן. לדבריו, "חלק משמעותי מהנתיב החדש יהיה במים הטריטוריאליים של איראן, וחלק אחר במים הטריטוריאליים של עומאן".

ספינות במצר הורמוז, 18 ביוני 2026

ספינות במצר הורמוז, 18 ביוני 2026 | צילום: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI / ISNA / AFP via Getty Images

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