לפי סוכנות הידיעות רויטרס, נציבות התקשורת הפדרלית בוחנת איסור על יבוא דגמים חדשים של משדרים-מקלטים אופטיים מתוצרת סין, בשל חשש מריגול, חדירה מרחוק ושיבוש מרכזי נתונים. בעקבות הדיווח, נרשמו הבוקר ירידות חדות במניות של יצרניות ציוד תקשורת אופטית בסין
דורון פסקין | 5 באוגוסט 2026 | חדשות | 2 דק׳
דיווח: ממשל טראמפ מכין איסור על יבוא של רכיבים סיניים מרכזיים המשמשים להעברת מידע במרכזי נתונים
סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה אתמול כי ממשל טראמפ מכין איסור על יבוא דגמים חדשים של משדרים-מקלטים אופטיים מתוצרת סין – רכיבים המשמשים להעברת כמויות עצומות של מידע בין שרתים ומעבדי בינה מלאכותית במרכזי נתונים.
לפי הדיווח, הנשען על ארבעה מקורות המעורים בתוכנית, את המהלך מובילה נציבות התקשורת הפדרלית (FCC). עם זאת, ההצעה עדיין עשויה להשתנות ואף להיגנז, והבית הלבן והנציבות לא אישרו אותה בפומבי.
משדר-מקלט אופטי (optical transceiver) ממיר אותות חשמליים לאותות אופטיים ולהפך. הרכיבים מותקנים בקצות כבלי הסיבים המחברים בין שרתים, מתגים ומעבדים. במרכזי נתונים המפעילים מערכות AI הם משמשים להעברת מידע במהירויות גבוהות במיוחד בין אלפי מעבדים גרפיים.
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