דיווח: ממשל טראמפ מכין איסור על יבוא של רכיבים סיניים מרכזיים המשמשים להעברת מידע במרכזי נתונים

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה אתמול כי ממשל טראמפ מכין איסור על יבוא דגמים חדשים של משדרים-מקלטים אופטיים מתוצרת סין – רכיבים המשמשים להעברת כמויות עצומות של מידע בין שרתים ומעבדי בינה מלאכותית במרכזי נתונים.

לפי הדיווח, הנשען על ארבעה מקורות המעורים בתוכנית, את המהלך מובילה נציבות התקשורת הפדרלית (FCC). עם זאת, ההצעה עדיין עשויה להשתנות ואף להיגנז, והבית הלבן והנציבות לא אישרו אותה בפומבי.