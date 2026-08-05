כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לפי סוכנות הידיעות רויטרס, נציבות התקשורת הפדרלית בוחנת איסור על יבוא דגמים חדשים של משדרים-מקלטים אופטיים מתוצרת סין, בשל חשש מריגול, חדירה מרחוק ושיבוש מרכזי נתונים. בעקבות הדיווח, נרשמו הבוקר ירידות חדות במניות של יצרניות ציוד תקשורת אופטית בסין

דורון פסקין | 5 באוגוסט 2026 | חדשות | 2 דק׳

דיווח: ממשל טראמפ מכין איסור על יבוא של רכיבים סיניים מרכזיים המשמשים להעברת מידע במרכזי נתונים

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה אתמול כי ממשל טראמפ מכין איסור על יבוא דגמים חדשים של משדרים-מקלטים אופטיים מתוצרת סין – רכיבים המשמשים להעברת כמויות עצומות של מידע בין שרתים ומעבדי בינה מלאכותית במרכזי נתונים.

לפי הדיווח, הנשען על ארבעה מקורות המעורים בתוכנית, את המהלך מובילה נציבות התקשורת הפדרלית (FCC). עם זאת, ההצעה עדיין עשויה להשתנות ואף להיגנז, והבית הלבן והנציבות לא אישרו אותה בפומבי.

משדר-מקלט אופטי (optical transceiver) ממיר אותות חשמליים לאותות אופטיים ולהפך. הרכיבים מותקנים בקצות כבלי הסיבים המחברים בין שרתים, מתגים ומעבדים. במרכזי נתונים המפעילים מערכות AI הם משמשים להעברת מידע במהירויות גבוהות במיוחד בין אלפי מעבדים גרפיים.

מרכז נתונים בקליפורניה, 20 באוקטובר 2025

מרכז נתונים בקליפורניה, 20 באוקטובר 2025 | צילום: Mario Tama/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מימין: תקיפה בעיירה משאע אל-מנסורי, משמאל: תקיפה בעיירה תבנין | שימוש לפי סעיף 27א׳
חיזבאללה הפר את הפסקת האש; צה"ל תקף בדרום לבנון

אורן שלום

דובר צה"ל הודיע כי "התקיפות התבצעו בתגובה להפרה בוטה של ארגון הטרור חיזבאללה". סוכנות הידיעות הלבנונית NNA דיווחה על הרוג ו-11 פצועים

שריפה באחת מזירות התקיפה הרוסית על קייב, 5 באוגוסט 2026
לפחות 17 הרוגים במתקפה רוסית על קייב וסביבתה; האיחוד האירופי יעביר לאוקראינה 1.4 מיליארד אירו

דורון פסקין

רוסיה שיגרה הלילה 24 טילים בליסטיים ו-115 כטב"מים לעבר אוקראינה. נשיאת הנציבות האירופית הודיעה כי כספים נוספים מרווחי הנכסים הרוסיים המוקפאים יועמדו לרשות קייב

כוחות צבא סוריה, 1 באפריל 2026
דיווחים: צבא סוריה העלה כוננות והעביר כוחות לגבול עם עיראק; מה עומד מאחורי המהלך?

דורון פסקין

מספר כלי תקשורת ערביים העלו כמה אפשרויות, כולל תנועה של קבוצות פרו-איראניות מכיוון עיראק וכן אפשרות כי מדובר במהלך שנועד לטפל במתיחות פנימית בצבא

פריימריז במישיגן, 4 באוגוסט 2026
הפריימריז במישיגן – מבחן ליחסה של המפלגה הדמוקרטית לישראל

דורון פסקין

המרוץ על נציגות המפלגה הדמוקרטית בבחירות הקרובות לקונגרס הפך לקרב בין שתי גישות הפוכות בנוגע לישראל ולתמיכה בה, ותוצאותיו עשויות לשקף חלק מהלכי הרוח במפלגה

רצועת עזה, 4 באוגוסט 2026
תגובות זועמות בעזה בעקבות הודעת מועצת השלום: "מועצת רצח העם"

יוני בן מנחם

הקביעה כי נסיגה ישראלית מלאה תתבצע רק לאחר פירוק הנשק והמנהרות עוררה ביקורת חריפה בקרב גולשים ברשתות ופרשנים. גורמי ביטחון מעריכים כי הזעם הנוכחי מציב את מועצת השלום בפני משבר אמון עם הציבור הפלסטיני

הדובר הצבאי של החות'ים יחיא סריע
החות'ים: תקפנו מכלית נפט סעודית בים האדום

דורון פסקין

דובר החות'ים טען כי מתחילת המצור החות'י על סעודיה לפני כשבועיים, הותקפו שמונה אוניות סעודיות

שתפו: