המרוץ על נציגות המפלגה הדמוקרטית בבחירות הקרובות לקונגרס הפך לקרב בין שתי גישות הפוכות בנוגע לישראל ולתמיכה בה, ותוצאותיו עשויות לשקף חלק מהלכי הרוח במפלגה
דורון פסקין | 5 באוגוסט 2026 | חדשות | 3 דק׳
הפריימריז במישיגן – מבחן ליחסה של המפלגה הדמוקרטית לישראל
הפריימריז הדמוקרטיים לסנאט במישיגן, שהפכו למבחן משמעותי לעמדת המפלגה כלפי ישראל, מסתמנים בשלב זה כמרוץ צמוד שטרם הוכרע.
חברת בית הנבחרים היילי סטיבנס התמודדה בפריימריז לנציג הדמוקרטים לסנאט מול עבדול אל-סייד, מועמד פרוגרסיבי הנחשב לאנטי ישראלי וקורא להפסקת הסיוע הצבאי האמריקני לישראל.
התוצאה הצמודה עשויה להעיד כי במישיגן – מדינת מפתח שבה חיה קהילה ערבית-אמריקנית גדולה – הביקורת על ישראל כבר אינה עמדה שולית בקרב מצביעי הפריימריז הדמוקרטיים.
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