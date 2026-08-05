דיווחים: צבא סוריה העלה כוננות והעביר כוחות לגבול עם עיראק; מה עומד מאחורי המהלך?

גורמים מדיניים וביטחוניים מסרו כי הרמטכ"ל הנחה את הכוחות הפועלים ברצועה לאשר מולו כל סיכול ממוקד, והוא יאשר אותו מול הדרג המדיני. לדבריהם, מדובר בהחלטה של הדרג המדיני, בעקבות בקשתו של הנציג העליון של מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב