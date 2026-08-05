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מספר כלי תקשורת ערביים העלו כמה אפשרויות, כולל תנועה של קבוצות פרו-איראניות מכיוון עיראק וכן אפשרות כי מדובר במהלך שנועד לטפל במתיחות פנימית בצבא

דורון פסקין | 5 באוגוסט 2026 | חדשות | 2 דק׳

דיווחים: צבא סוריה העלה כוננות והעביר כוחות לגבול עם עיראק; מה עומד מאחורי המהלך?

ערוץ אל-ערבייה הסעודי דיווח אתמול כי צבא סוריה העלה את רמת הכוננות בשורותיו והורה לחיילים לשוב מיד ליחידותיהם, במקביל להעברת כוחות לעבר הגבול עם עיראק.

השלטונות בדמשק לא פרסמו עד כה הסבר רשמי למהלך, שהוגדר בדיווח כמצב כוננות "בדרגה ג'". ההנחיות כללו את היחידות המוצבות לאורך הגבול, וכן יחידות משוריינות נוספות שנדרשו לנוע מזרחה.

התגובה העיראקית, שפורסמה אתמול בערב, הייתה מרגיעה בכל הנוגע למתיחות האפשרית עם סוריה. מפקד כוחות משמר הגבול בעיראק, לוטננט-גנרל מוחמד עבד אל-והאב סוכר א-סעידי, אמר לסוכנות הידיעות העיראקית הרשמית INA כי המצב בגבול "טבעי", וכי תנועות הכוחות בצד הסורי מתבצעות בידיעת עיראק ובתיאום עמה.

כוחות צבא סוריה, 1 באפריל 2026

כוחות צבא סוריה, 1 באפריל 2026 | צילום: Bakr ALKASEM / AFP via Getty Images

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