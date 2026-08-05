כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

הקביעה כי נסיגה ישראלית מלאה תתבצע רק לאחר פירוק הנשק והמנהרות עוררה ביקורת חריפה בקרב גולשים ברשתות ופרשנים. גורמי ביטחון מעריכים כי הזעם הנוכחי מציב את מועצת השלום בפני משבר אמון עם הציבור הפלסטיני

יוני בן מנחם | 5 באוגוסט 2026 | חדשות | 3 דק׳

תגובות זועמות בעזה בעקבות הודעת מועצת השלום: "מועצת רצח העם"

הצהרותיו האחרונות של הנציג העליון לעזה מטעם "מועצת השלום", ניקולאי מלדנוב, וכן ההודעה שפרסמה המועצה לאחר פגישתה עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, עוררו גל רחב של זעם וגינויים ברשתות החברתיות ברצועת עזה.

התגובות החלו בעקבות פוסט של מלדנוב ברשת X ב-2 באוגוסט, שבו התייחס לתקיפות הישראליות שבוצעו ברצועת עזה במשך יומיים, ואמר כי הן גרמו למותם של אזרחים ולהרס ציוד רפואי שעליו מסתמכת האוכלוסייה.

אולם מלדנוב קשר את דבריו על התקיפות למאמצים של "מועצת השלום", ארה"ב והמדינות המתווכות – מצרים, קטאר וטורקיה – לשכנע את הפלגים הפלסטיניים להסכים למפת דרכים העוסקת בהעברת השליטה האזרחית ובפירוק הנשק.

רצועת עזה, 4 באוגוסט 2026

רצועת עזה, 4 באוגוסט 2026 | צילום: Mohammed M Skaik / Middle East Images / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
הדובר הצבאי של החות'ים יחיא סריע
החות'ים: תקפנו מכלית נפט סעודית בים האדום

דורון פסקין

דובר החות'ים טען כי מתחילת המצור החות'י על סעודיה לפני כשבועיים, הותקפו שמונה אוניות סעודיות

כוחות צה"ל ברצועת עזה, 29 באוקטובר 2026
צה"ל מגביל את החיסולים הממוקדים ברצועה

יוני בן מנחם

גורמים מדיניים וביטחוניים מסרו כי הרמטכ"ל הנחה את הכוחות הפועלים ברצועה לאשר מולו כל סיכול ממוקד, והוא יאשר אותו מול הדרג המדיני. לדבריהם, מדובר בהחלטה של הדרג המדיני, בעקבות בקשתו של הנציג העליון של מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב

שיירת הרכבים של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מגיעה למועדון הגולף של טראמפ בלוס אנג'לס, 4 באוגוסט 2026
נעצר חשוד שתיעד את היערכות כוחות הביטחון במועדון הגולף של טראמפ

דורון פסקין

משרד המשפטים האמריקני הודיע כי החשוד נעצר בתחילת השבוע, לאחר שסוכנים פדרליים הבחינו בו בזמן שנערכו לביקורו של נשיא ארה"ב. בביתו וברכבו נמצאו כלי נשק ומחברות עם "אמירות מדאיגות". עם זאת, הוא טרם הואשם באיום על הנשיא, ומניעיו עדיין נחקרים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 31 ביולי 2026
טראמפ: "אם האיראנים ייסוגו שוב, הם הולכים לחטוף מכה קשה מאוד, אין לי ברירה"

אורן שלום

נשיא ארה"ב התייחס הלילה בריאיון לפוקס ניוז למצב מול איראן: "המכה הקשה עוד לפנינו, ובתקווה שלא נצטרך להשתמש בה. אנחנו מנהלים שיחות טובות מאוד"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, 15 ביוני 2026
נתניהו: "טראמפ וצוותו שלחו לנו טיוטה לגבי עזה. לא הסכמנו לה. שלחנו חזרה הערות"

אורן שלום

ראש הממשלה פרסם סרטון קצר בו התייחס לעמדה הישראלית בנוגע להסכם מפת הדרכים לרצועה. "אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחיים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו"

כוחות צבא טיוואן במהלך תרגיל "האן קואנג", 27 ביולי 2022
טייוואן תפתח מחר תרגיל צבאי ענק; סין גינתה והאשימה אותה ב"החרפת המתיחות"

דורון פסקין

התרגיל הצבאי השנתי יחל מחר וידמה מתקפה סינית נרחבת. השנה צפויים לקחת חלק בתרגיל טנקים אמריקניים שנכנסו לשירות, ויעשה שימוש בשיטת תדריך אמריקנית. שר ההגנה הטייוואני: היקף הקשרים עם ארה"ב הוא "יותר מכפי שאתם מדמיינים"

שתפו: