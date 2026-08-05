הקביעה כי נסיגה ישראלית מלאה תתבצע רק לאחר פירוק הנשק והמנהרות עוררה ביקורת חריפה בקרב גולשים ברשתות ופרשנים. גורמי ביטחון מעריכים כי הזעם הנוכחי מציב את מועצת השלום בפני משבר אמון עם הציבור הפלסטיני
יוני בן מנחם | 5 באוגוסט 2026 | חדשות | 3 דק׳
תגובות זועמות בעזה בעקבות הודעת מועצת השלום: "מועצת רצח העם"
הצהרותיו האחרונות של הנציג העליון לעזה מטעם "מועצת השלום", ניקולאי מלדנוב, וכן ההודעה שפרסמה המועצה לאחר פגישתה עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, עוררו גל רחב של זעם וגינויים ברשתות החברתיות ברצועת עזה.
התגובות החלו בעקבות פוסט של מלדנוב ברשת X ב-2 באוגוסט, שבו התייחס לתקיפות הישראליות שבוצעו ברצועת עזה במשך יומיים, ואמר כי הן גרמו למותם של אזרחים ולהרס ציוד רפואי שעליו מסתמכת האוכלוסייה.
אולם מלדנוב קשר את דבריו על התקיפות למאמצים של "מועצת השלום", ארה"ב והמדינות המתווכות – מצרים, קטאר וטורקיה – לשכנע את הפלגים הפלסטיניים להסכים למפת דרכים העוסקת בהעברת השליטה האזרחית ובפירוק הנשק.
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