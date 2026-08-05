תגובות זועמות בעזה בעקבות הודעת מועצת השלום: "מועצת רצח העם"

הצהרותיו האחרונות של הנציג העליון לעזה מטעם "מועצת השלום", ניקולאי מלדנוב, וכן ההודעה שפרסמה המועצה לאחר פגישתה עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, עוררו גל רחב של זעם וגינויים ברשתות החברתיות ברצועת עזה.

התגובות החלו בעקבות פוסט של מלדנוב ברשת X ב-2 באוגוסט, שבו התייחס לתקיפות הישראליות שבוצעו ברצועת עזה במשך יומיים, ואמר כי הן גרמו למותם של אזרחים ולהרס ציוד רפואי שעליו מסתמכת האוכלוסייה.