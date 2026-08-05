חיזבאללה הפר את הפסקת האש; צה"ל תקף בדרום לבנון

הקביעה כי נסיגה ישראלית מלאה תתבצע רק לאחר פירוק הנשק והמנהרות עוררה ביקורת חריפה בקרב גולשים ברשתות ופרשנים. גורמי ביטחון מעריכים כי הזעם הנוכחי מציב את מועצת השלום בפני משבר אמון עם הציבור הפלסטיני