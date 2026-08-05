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דובר צה"ל הודיע כי "התקיפות התבצעו בתגובה להפרה בוטה של ארגון הטרור חיזבאללה". סוכנות הידיעות הלבנונית NNA דיווחה על הרוג ו-11 פצועים

אורן שלום | 5 באוגוסט 2026 | חדשות | 1 דק׳

חיזבאללה הפר את הפסקת האש; צה"ל תקף בדרום לבנון

צה"ל תקף היום אחר הצהריים מספר יעדים במרחב דרום לבנון. בהודעה שפרסם נמסר כי התקיפות התבצעו בתגובה להפרה בוטה של ארגון הטרור חיזבאללה.

סוכנות הידיעות הלבנונית NNA דיווחה על הרוג ו-11 פצועים בתקיפת צה"ל בעיירה תבנין שליד בינת ג'ביל בדרום לבנון.

לפני התקיפה במשאע אל מנסורי פרסם דובר צה"ל בערבית הודעה לתושבי הכפר בה נכתב: "אזהרה דחופה לתושבי לבנון הנמצאים בכפר אל-מנסורי: לנוכח הפרת הסכם הפסקת האש בידי ארגון הטרור חיזבאללה, צה"ל נאלץ לפעול נגדו בעוצמה. צה"ל אינו מתכוון לפגוע בכם.

מימין: תקיפה בעיירה משאע אל-מנסורי, משמאל: תקיפה בעיירה תבנין | שימוש לפי סעיף 27א׳

מימין: תקיפה בעיירה משאע אל-מנסורי, משמאל: תקיפה בעיירה תבנין | שימוש לפי סעיף 27א׳

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