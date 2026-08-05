רוסיה שיגרה הלילה 24 טילים בליסטיים ו-115 כטב"מים לעבר אוקראינה. נשיאת הנציבות האירופית הודיעה כי כספים נוספים מרווחי הנכסים הרוסיים המוקפאים יועמדו לרשות קייב
דורון פסקין | 5 באוגוסט 2026 | חדשות | 2 דק׳
לפחות 17 הרוגים במתקפה רוסית על קייב וסביבתה; האיחוד האירופי יעביר לאוקראינה 1.4 מיליארד אירו
לפחות 17 בני אדם נהרגו ו-44 נפצעו הלילה במתקפה רוסית רחבת היקף על קייב ועל מחוז קייב.
לפי חיל האוויר האוקראיני, רוסיה שיגרה ארבעה טילים נגד ספינות, 24 טילים בליסטיים מסוג איסקנדר-M ו-115 כטב"מים. רובם היו כטב"מי תקיפה מהירים, לצד כלי טיס מדגמים נוספים, ובהם שאהד.
חיל האוויר האוקראיני מסר כי המאמץ הרוסי העיקרי כוון למחוז קייב. מערכות ההגנה האווירית הצליחו להפיל או לשבש 98 מתוך 115 הכטב"מים, אך לא יירטו אף אחד מהטילים. פגיעות של טילים ושל 17 כטב"מים נרשמו ב-26 מוקדים, ובשישה מוקדים נוספים נפלו שברי כלי טיס שיורטו.
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