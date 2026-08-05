דובר החות'ים טען כי מתחילת המצור החות'י על סעודיה לפני כשבועיים, הותקפו שמונה אוניות סעודיות
דורון פסקין | 5 באוגוסט 2026 | חדשות | 1 דק׳
החות'ים: תקפנו מכלית נפט סעודית בים האדום
החות'ים הודיעו הבוקר כי תקפו את מכלית הנפט הסעודית "וואפא" מול חופי ינבוע שבים האדום באמצעות כמה טילים בליסטיים. הדובר הצבאי של ארגון הטרור, יחיא סריע, מסר כי "התקיפה הייתה מדויקת".
לדבריו, המספר הכולל של אוניות סעודיות שהותקפו מגיע לשמונה מכליות נפט מאז תחילת המצור הימי, עליו הכריזו החות'ים ב-20 ביולי, ונכנס לתוקפו ב-22 ביולי. עוד ציין סריע כי החות'ים מנעו מ-29 מכליות נפט סעודיות להמשיך בהפלגה ואילצו אותן לסגת ולשנות מסלול.
לפי אתר "מארין טראפיק", העוקב אחר תנועת הספנות העולמית, "וואפא" היא מכלית נפט/כימיקלים המפליגה תחת דגל ערב הסעודית. אורכה הכולל הוא 183.12 מטרים ורוחבה הוא 32.24 מטרים.
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