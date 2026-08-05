החות'ים: תקפנו מכלית נפט סעודית בים האדום

החות'ים הודיעו הבוקר כי תקפו את מכלית הנפט הסעודית "וואפא" מול חופי ינבוע שבים האדום באמצעות כמה טילים בליסטיים. הדובר הצבאי של ארגון הטרור, יחיא סריע, מסר כי "התקיפה הייתה מדויקת".

לדבריו, המספר הכולל של אוניות סעודיות שהותקפו מגיע לשמונה מכליות נפט מאז תחילת המצור הימי, עליו הכריזו החות'ים ב-20 ביולי, ונכנס לתוקפו ב-22 ביולי. עוד ציין סריע כי החות'ים מנעו מ-29 מכליות נפט סעודיות להמשיך בהפלגה ואילצו אותן לסגת ולשנות מסלול.