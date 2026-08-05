צה"ל מגביל את החיסולים הממוקדים ברצועה

גורמים ביטחוניים ומדיניים בכירים מסרו כי צה"ל הגביל את הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה והחמיר באופן משמעותי את הנהלים הנוגעים לתקיפת מחבלים, זאת בעקבות הנחיה שניתנה על ידי הדרג המדיני.

לדבריהם, הרמטכ"ל, אייל זמיר, הנחה את הכוחות הפועלים ברצועה כי כל סיכול ממוקד יצטרך לקבל את אישורו האישי. עד כה נדרש היה לאשר חיסולים מול אלוף פיקוד הדרום. כמו כן, הם מסבירים, זמיר עצמו יצטרך לאשר את החיסולים מול הדרג המדיני.