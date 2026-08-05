גורמים מדיניים וביטחוניים מסרו כי הרמטכ"ל הנחה את הכוחות הפועלים ברצועה לאשר מולו כל סיכול ממוקד, והוא יאשר אותו מול הדרג המדיני. לדבריהם, מדובר בהחלטה של הדרג המדיני, בעקבות בקשתו של הנציג העליון של מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב
יוני בן מנחם | 5 באוגוסט 2026 | חדשות | 2 דק׳
צה"ל מגביל את החיסולים הממוקדים ברצועה
גורמים ביטחוניים ומדיניים בכירים מסרו כי צה"ל הגביל את הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה והחמיר באופן משמעותי את הנהלים הנוגעים לתקיפת מחבלים, זאת בעקבות הנחיה שניתנה על ידי הדרג המדיני.
לדבריהם, הרמטכ"ל, אייל זמיר, הנחה את הכוחות הפועלים ברצועה כי כל סיכול ממוקד יצטרך לקבל את אישורו האישי. עד כה נדרש היה לאשר חיסולים מול אלוף פיקוד הדרום. כמו כן, הם מסבירים, זמיר עצמו יצטרך לאשר את החיסולים מול הדרג המדיני.
אותם גורמים מציינים כי ההנחיה של הדרג המדיני התקבלה בעקבות בקשתו של הנציג העליון של "מועצת השלום", ניקולאי מלדנוב, לעצור למשך שבועיים את תקיפות צה"ל ברצועה, כדי לאפשר את השלמת ההסכמות עם חמאס בנוגע לפירוקו מנשקו.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו