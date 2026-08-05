נעצר חשוד שתיעד את היערכות כוחות הביטחון במועדון הגולף של טראמפ

אדם חמוש נעצר בתחילת השבוע במועדון הגולף של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, באזור לוס אנג'לס, לאחר שנצפה מתעד את היערכות גורמי הביטחון לקראת ביקורו של הנשיא במקום – כך הודיע הלילה משרד המשפטים האמריקני.

לפי ההודעה, בחיפושים שנערכו ברכבו של החשוד ובביתו נמצאו כלי נשק, אפוד מגן, אמצעי קשר ומחברות בהן נכתבו, לדברי הרשויות, "אמירות מדאיגות". עם זאת, בשלב זה הוא לא הואשם באיום על טראמפ או בניסיון לפגוע בו, ומניעיו עדיין נחקרים.