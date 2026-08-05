משרד המשפטים האמריקני הודיע כי החשוד נעצר בתחילת השבוע, לאחר שסוכנים פדרליים הבחינו בו בזמן שנערכו לביקורו של נשיא ארה"ב. בביתו וברכבו נמצאו כלי נשק ומחברות עם "אמירות מדאיגות". עם זאת, הוא טרם הואשם באיום על הנשיא, ומניעיו עדיין נחקרים
דורון פסקין | 5 באוגוסט 2026 | חדשות | 2 דק׳
נעצר חשוד שתיעד את היערכות כוחות הביטחון במועדון הגולף של טראמפ
אדם חמוש נעצר בתחילת השבוע במועדון הגולף של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, באזור לוס אנג'לס, לאחר שנצפה מתעד את היערכות גורמי הביטחון לקראת ביקורו של הנשיא במקום – כך הודיע הלילה משרד המשפטים האמריקני.
לפי ההודעה, בחיפושים שנערכו ברכבו של החשוד ובביתו נמצאו כלי נשק, אפוד מגן, אמצעי קשר ומחברות בהן נכתבו, לדברי הרשויות, "אמירות מדאיגות". עם זאת, בשלב זה הוא לא הואשם באיום על טראמפ או בניסיון לפגוע בו, ומניעיו עדיין נחקרים.
החשוד, ג'נין ג'ון טאאלה, בן 38 מהעיר דאוני שבקליפורניה, הואשם בהחזקה שלא כחוק של רובה קצר-קנה שלא נרשם. העבירה הפדרלית נושאת עונש מרבי של עשר שנות מאסר. הוא צפוי להתייצב בהמשך היום בפני בית משפט פדרלי בלוס אנג'לס, ובמקביל תלויים ועומדים נגדו אישומים גם במערכת המשפט של מדינת קליפורניה.
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