טראמפ: "אם האיראנים ייסוגו שוב, הם הולכים לחטוף מכה קשה מאוד, אין לי ברירה"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התראיין הלילה לפוקס ניוז והתייחס למצב המגעים מול איראן, למצר הורמוז ולאפשרות שהאיראנים לא יתפשרו כדי להגיע להסכם.

"אם הם ייסוגו שוב, הם הולכים לחטוף מכה קשה מאוד. הם יודעים את זה. הם מבינים את זה. אין לי ברירה", אמר טראמפ.