נשיא ארה"ב התייחס הלילה בריאיון לפוקס ניוז למצב מול איראן: "המכה הקשה עוד לפנינו, ובתקווה שלא נצטרך להשתמש בה. אנחנו מנהלים שיחות טובות מאוד"
טראמפ: "אם האיראנים ייסוגו שוב, הם הולכים לחטוף מכה קשה מאוד, אין לי ברירה"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התראיין הלילה לפוקס ניוז והתייחס למצב המגעים מול איראן, למצר הורמוז ולאפשרות שהאיראנים לא יתפשרו כדי להגיע להסכם.
"אם הם ייסוגו שוב, הם הולכים לחטוף מכה קשה מאוד. הם יודעים את זה. הם מבינים את זה. אין לי ברירה", אמר טראמפ.
לדבריו, "אסור שיהיה להם נשק גרעיני. זה פשוט מאוד. זה לא [שאני יכול להגיד] אתם יודעים מה, נחשוב על משהו אחר. לא. נשיאים רבים היו צריכים לעשות את זה במשך שנים רבות, וזה לא נעשה, ואני עושה את זה".
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