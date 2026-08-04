התרגיל הצבאי השנתי יחל מחר וידמה מתקפה סינית נרחבת. השנה צפויים לקחת חלק בתרגיל טנקים אמריקניים שנכנסו לשירות, ויעשה שימוש בשיטת תדריך אמריקנית. שר ההגנה הטייוואני: היקף הקשרים עם ארה"ב הוא "יותר מכפי שאתם מדמיינים"
דורון פסקין | 4 באוגוסט 2026 | חדשות | 4 דק׳
טייוואן תפתח מחר תרגיל צבאי ענק; סין גינתה והאשימה אותה ב"החרפת המתיחות"
צבא טיוואן יפתח מחר את השלב המבצעי של "האן קואנג 42", התרגיל הצבאי השנתי המרכזי של האי. התרגיל יימשך עד ה-14 באוגוסט, ויתנהל כתרחיש לחימה מתמשך.
לפי משרד ההגנה הטייוואני, נקודת הפתיחה של התרחיש היא פעילות סינית המוצגת כתרגיל צבאי משותף ושנתי. במסגרת אותו תרחיש, סין מסתירה את כוונתה לתקוף את טאיוואן ומשלימה את ההכנות האחרונות למתקפה על האי.
בהמשך התרחיש מטילה סין מצור משולב מן הים ומהאוויר, תוקפת יעדים בטייוואן ומעבירה כוחות נחיתה לעבר האי.
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