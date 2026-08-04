טייוואן תפתח מחר תרגיל צבאי ענק; סין גינתה והאשימה אותה ב"החרפת המתיחות"

צבא טיוואן יפתח מחר את השלב המבצעי של "האן קואנג 42", התרגיל הצבאי השנתי המרכזי של האי. התרגיל יימשך עד ה-14 באוגוסט, ויתנהל כתרחיש לחימה מתמשך.

לפי משרד ההגנה הטייוואני, נקודת הפתיחה של התרחיש היא פעילות סינית המוצגת כתרגיל צבאי משותף ושנתי. במסגרת אותו תרחיש, סין מסתירה את כוונתה לתקוף את טאיוואן ומשלימה את ההכנות האחרונות למתקפה על האי.