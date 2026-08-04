ראש הממשלה פרסם סרטון קצר בו התייחס לעמדה הישראלית בנוגע להסכם מפת הדרכים לרצועה. "אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחיים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו"
נתניהו: "טראמפ וצוותו שלחו לנו טיוטה לגבי עזה. לא הסכמנו לה. שלחנו חזרה הערות"
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פרסם הערב סרטון קצר בו התייחס למצב ברצועת עזה ולהסכם מפת הדרכים שאמור לכלול את פירוק חמאס מנשקו.
"אני עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים שלנו. אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחיים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו", אמר נתניהו.
הוא ציין כי "אנחנו מנחים את חיילי צה"ל לעשות כל מה שצריך כדי להגן על עצמם, להגן על שטחנו, להגן על אזרחינו".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו