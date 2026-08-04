נתניהו: "טראמפ וצוותו שלחו לנו טיוטה לגבי עזה. לא הסכמנו לה. שלחנו חזרה הערות"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פרסם הערב סרטון קצר בו התייחס למצב ברצועת עזה ולהסכם מפת הדרכים שאמור לכלול את פירוק חמאס מנשקו.

"אני עומד איתן על האינטרסים הביטחוניים שלנו. אנחנו לא נסוגים מהקווים הנוכחיים שלנו עד שהחמאס יפורק לגמרי מנשקו", אמר נתניהו.