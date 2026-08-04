לדברי סקוט בסנט, ארה"ב מנהלת מגעים עם איראן בניסיון להבטיח את חופש השיט במצר. דובר משרד החוץ הקטארי אמר בתדרוך לתקשורת כי טיוטה מופצת בין הצדדים, אולם "עדיין אין הסכם"; על רקע הדיווחים, מחירי הנפט ירדו בכ-3%
דורון פסקין | 4 באוגוסט 2026 | חדשות | 1 דק׳
שר האוצר האמריקני: "יתכן שכבר היום או מחר יושג הסכם לפתיחת מצר הורמוז"
שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, אמר היום בריאיון לרשת CNBC כי ארה"ב מנהלת מגעים עם איראן וכי "יתכן שכבר היום או מחר יושג הסכם לפתיחת מצר הורמוז", ולהתקדמות לעבר "מצב מנורמל יותר בעימות".
כשנשאל אם ההסדר יאפשר לאיראן לגבות אגרה מאוניות, השיב בסנט כי מטרתו להבטיח חופש תנועה. לדבריו, אף שהמצב במצר נותר מסוכן, כמה אוניות כבר יצאו ממנו, והוא צופה שמחירי האנרגיה ימשיכו לרדת אם המעבר ייפתח.
בסנט הוסיף כי במפרץ ממתינות לצאת "מאות, אם לא אלפי אוניות". הוא הדגיש כי השפעת פתיחת המצר לא תוגבל לנפט ולגז.
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