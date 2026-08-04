שר האוצר האמריקני: "יתכן שכבר היום או מחר יושג הסכם לפתיחת מצר הורמוז"

שר האוצר האמריקני, סקוט בסנט, אמר היום בריאיון לרשת CNBC כי ארה"ב מנהלת מגעים עם איראן וכי "יתכן שכבר היום או מחר יושג הסכם לפתיחת מצר הורמוז", ולהתקדמות לעבר "מצב מנורמל יותר בעימות".

כשנשאל אם ההסדר יאפשר לאיראן לגבות אגרה מאוניות, השיב בסנט כי מטרתו להבטיח חופש תנועה. לדבריו, אף שהמצב במצר נותר מסוכן, כמה אוניות כבר יצאו ממנו, והוא צופה שמחירי האנרגיה ימשיכו לרדת אם המעבר ייפתח.