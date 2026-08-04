הקרב על הנשק של חמאס: פירוק, אחסון – או עסקת הישרדות?

אמש פרסם חמאס הודעה מפי גורם בכיר בארגון לפיה הוא ממתין לתשובה רשמית מ"מועצת השלום" ומהמדינות המתווכות בנוגע ליישום השלב השני של הפסקת האש.

במקביל, קטאר, מצרים וטורקיה, המדינות המתווכות, פרסמו הודעה משותפת שבה גינו את "ההפרות הישראליות המתמשכות" ברצועת עזה. הן הדגישו כי על ישראל למלא את התחייבויותיה במסגרת הסכם הפסקת האש, וקראו להפעיל עליה לחץ כדי שתעמוד בהתחייבויותיה על פי המשפט הבין-לאומי והסכם הפסקת האש.