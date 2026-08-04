בעוד "מועצת השלום" מציבה את פירוז הרצועה כתנאי לנסיגת צה"ל, בתקשורת הפלסטינית דווח כי הוועדה הלאומית לניהול עזה נערכת לאיסוף הנשק ולאחסונו בידי צוותים פלסטיניים. במקביל, בחמאס מקווים לתרגם את הוויתור הצבאי להישרדות פוליטית – בתיווך המדינות האזוריות ובמעורבות מוחמד דחלאן
יוני בן מנחם | 4 באוגוסט 2026 | חדשות | 5 דק׳
הקרב על הנשק של חמאס: פירוק, אחסון – או עסקת הישרדות?
אמש פרסם חמאס הודעה מפי גורם בכיר בארגון לפיה הוא ממתין לתשובה רשמית מ"מועצת השלום" ומהמדינות המתווכות בנוגע ליישום השלב השני של הפסקת האש.
במקביל, קטאר, מצרים וטורקיה, המדינות המתווכות, פרסמו הודעה משותפת שבה גינו את "ההפרות הישראליות המתמשכות" ברצועת עזה. הן הדגישו כי על ישראל למלא את התחייבויותיה במסגרת הסכם הפסקת האש, וקראו להפעיל עליה לחץ כדי שתעמוד בהתחייבויותיה על פי המשפט הבין-לאומי והסכם הפסקת האש.
מקור המעורה בעבודת הוועדה הלאומית לניהול רצועת עזה – הגוף שהוקם על ידי "מועצת השלום" לצורך ניהול הרצועה לאחר הפסקת הלחימה, מסר לתקשורת הפלסטינית כי בימים האחרונים מתבצעות הכנות אינטנסיביות לקראת המעבר לשלב יישום ההסכם.
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