הלילה נהרגו לפחות שישה בני אדם בתקיפות על רוסיה. מחסן של חברת Wildberries, פלטפורמת המסחר המקוון הגדולה ברוסיה, נפגע ועלה באש. בשבועות האחרונים נפגעו מספר מתקנים נוספים של החברה, שלפי דיווחים בודקת אפשרות להוציא חלק מפעילותה מהמדינה
דורון פסקין | 4 באוגוסט 2026 | חדשות | 4 דק׳
התקיפות האוקראיניות נמשכות, ומעמיקות את המחיר הכלכלי שמשלמת רוסיה
חברת Wildberries, פלטפורמת המסחר המקוון הגדולה ברוסיה והמקבילה המקומית לאמזון, בוחנת אפשרות להעביר חלק מהמלאי שלה לקזחסטן בעקבות רצף תקיפות אוקראיניות נגד המרכזים הלוגיסטיים שלה.
הלילה אישרה החברה כי מחסן שלה נפגע ועלה באש כתוצאה מתקיפות אוקראיניות. לפי הרשויות ברוסיה, בתקיפות, שבוצעו על ידי כטב"מים, נהרגו שישה בני אדם ונפצעו 13.
Wildberries היא אחד העסקים המרכזיים במשק הרוסי. לפי העיתון "קומרסנט", מחזור ההכנסות של קבוצת RWB ברוסיה, החברה-האם של Wildberries, הגיע ב-2025 לכ-76 מיליארד דולר – והרווח הנקי שלה הסתכם בכ-2.2 מיליארד דולר. לרשת 209 מתקנים לוגיסטיים, בשטח כולל של כ-5.6 מיליון מ"ר.
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