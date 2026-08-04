התקיפות האוקראיניות נמשכות, ומעמיקות את המחיר הכלכלי שמשלמת רוסיה

חברת Wildberries, פלטפורמת המסחר המקוון הגדולה ברוסיה והמקבילה המקומית לאמזון, בוחנת אפשרות להעביר חלק מהמלאי שלה לקזחסטן בעקבות רצף תקיפות אוקראיניות נגד המרכזים הלוגיסטיים שלה.

הלילה אישרה החברה כי מחסן שלה נפגע ועלה באש כתוצאה מתקיפות אוקראיניות. לפי הרשויות ברוסיה, בתקיפות, שבוצעו על ידי כטב"מים, נהרגו שישה בני אדם ונפצעו 13.