החות'ים טוענים: תקפנו "מטרה רגישה" בשטח סעודיה

יחיא סריע, הדובר הצבאי של החות'ים, הצהיר היום כי ארגון הטרור "תקף בהצלחה מטרה רגישה של האויב הסעודי בשדה התעופה נג'ראן באמצעות כטב"ם".

לדבריו, הושגה "פגיעה מדויקת". שדה התעופה הבין-לאומי של נג'ראן ממוקם בדרום מערב הממלכה. הוא משמש עבור טיסות ליעדים במזרח התיכון וכן לטיסות פנימיות.