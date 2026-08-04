דובר החות'ים פרסם הצהרה בה טען כי ארגון הטרור ירה לעבר שדה התעופה נג'ראן "באמצעות כטב"ם"
דורון פסקין | 4 באוגוסט 2026 | חדשות | 1 דק׳
החות'ים טוענים: תקפנו "מטרה רגישה" בשטח סעודיה
יחיא סריע, הדובר הצבאי של החות'ים, הצהיר היום כי ארגון הטרור "תקף בהצלחה מטרה רגישה של האויב הסעודי בשדה התעופה נג'ראן באמצעות כטב"ם".
לדבריו, הושגה "פגיעה מדויקת". שדה התעופה הבין-לאומי של נג'ראן ממוקם בדרום מערב הממלכה. הוא משמש עבור טיסות ליעדים במזרח התיכון וכן לטיסות פנימיות.
לפי סריע, התקיפה על נג'ראן מגיעה בתגובה ל"הפרת המרחב האווירי של תימן מעל מחוזות סעדה וחאג'ה על ידי האויב הסעודי באמצעות כטב"מים".
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