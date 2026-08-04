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הרשויות מעריכות כי בסאוטה הספרדית שוהים עדיין בין 2,500 ל-5,000 מהגרים, ובהם יותר מאלף קטינים. שרי הפנים של האיחוד האירופי התכנסו הבוקר לישיבת חירום מקוונת שעסקה בהתפתחויות

דורון פסקין | 4 באוגוסט 2026 | חדשות | 2 דק׳

המצב בגבול בין מרוקו לספרד נרגע, אך אלפי מהגרים נותרו במובלעת סאוטה

המצב בגבול בין המובלעת הספרדית סאוטה למרוקו נותר רגוע הבוקר, ולא נרשמו ניסיונות חדשים לפרוץ דרך מעבר הגבול הימי בטראחאל.

לפי מקורות במשטרת ספרד, שצוטטו בסוכנות הידיעות הספרדית EFE, נרשמו רק ניסיונות בודדים של פחות מעשרה צעירים להגיע בשחייה לחופי המובלעת. עם זאת, מספר המהגרים החוזרים מרצונם למרוקו הצטמצם מאוד בשעות האחרונות, ורבים מאלה שנותרו בסאוטה אינם מעוניינים בשלב זה לשוב לארצם.

עדיין אין נתון מוסכם בנוגע למספר המהגרים השוהים בסאוטה. ממשלת העיר מעריכה כי נותרו בה בין 3,000 ל-5,000 בני אדם, ואילו נציגות הממשלה המרכזית של ספרד מעריכה את מספרם בכ-2,500.

מהגרים בסאוטה, 2 באוגוסט 2026

מהגרים בסאוטה, 2 באוגוסט 2026 | צילום: Adri Salido/Getty Images

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