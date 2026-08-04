המצב בגבול בין מרוקו לספרד נרגע, אך אלפי מהגרים נותרו במובלעת סאוטה

המצב בגבול בין המובלעת הספרדית סאוטה למרוקו נותר רגוע הבוקר, ולא נרשמו ניסיונות חדשים לפרוץ דרך מעבר הגבול הימי בטראחאל.

לפי מקורות במשטרת ספרד, שצוטטו בסוכנות הידיעות הספרדית EFE, נרשמו רק ניסיונות בודדים של פחות מעשרה צעירים להגיע בשחייה לחופי המובלעת. עם זאת, מספר המהגרים החוזרים מרצונם למרוקו הצטמצם מאוד בשעות האחרונות, ורבים מאלה שנותרו בסאוטה אינם מעוניינים בשלב זה לשוב לארצם.