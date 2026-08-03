מועצת השלום: נסיגת ישראל מרצועת עזה תתבצע לאחר פירוק מוחלט של הנשק

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נפגש היום עם הנציג העליון של מועצת השלום, ניקולאי מלאדנוב. בעקבות הפגישה פרסמה הערב מועצת השלום פוסט ב-X, בו הציגה את ההבנות שהושגו בנוגע לרצועת עזה.

בפוסט נכתב: "כחלק מתהליך פירוק הנשק בעזה, המעבר לשלטון אזרחי ויצירת עתיד בטוח יותר באזור עבור הישראלים והפלסטינים בעזה, נערכה מוקדם יותר היום פגישה בין הנציג העליון, ניקולאי מלאדנוב, יחד עם צוות מועצת השלום, לבין ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, וצוותו. הפגישה הייתה בונה ומפורטת. ישראל ומועצת השלום חולקות הבנה משותפת בנוגע למטרות הסופיות.