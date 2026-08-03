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בעקבות פגישה שנערכה בין ראש הממשלה לנציג העליון של המועצה, הודיעה מועצת השלום כי היא וישראל "חולקות הבנה משותפת בנוגע למטרות הסופיות", וכי פירוק הנשק יעשה "כפי שחמאס התחייב בפני המתווכים, ויכלול נשק קל וכבד וכן מנהרות"

דורון פסקין | 3 באוגוסט 2026 | חדשות | 1 דק׳

מועצת השלום: נסיגת ישראל מרצועת עזה תתבצע לאחר פירוק מוחלט של הנשק

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נפגש היום עם הנציג העליון של מועצת השלום, ניקולאי מלאדנוב. בעקבות הפגישה פרסמה הערב מועצת השלום פוסט ב-X, בו הציגה את ההבנות שהושגו בנוגע לרצועת עזה.

בפוסט נכתב: "כחלק מתהליך פירוק הנשק בעזה, המעבר לשלטון אזרחי ויצירת עתיד בטוח יותר באזור עבור הישראלים והפלסטינים בעזה, נערכה מוקדם יותר היום פגישה בין הנציג העליון, ניקולאי מלאדנוב, יחד עם צוות מועצת השלום, לבין ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, וצוותו. הפגישה הייתה בונה ומפורטת. ישראל ומועצת השלום חולקות הבנה משותפת בנוגע למטרות הסופיות.

"המטרה ברורה ובלתי מעורערת: פירוק מוחלט של רצועת עזה מנשק ומעבר משלטון הנשק לשלטון אזרחי. השגת מטרה זו תהיה תהליך – והוא יוגדר בשלב הבא של העבודה".

מנכ"ל מועצת השלום, ניקולאי מלאדנוב, 13 במאי 2026

מנכ"ל מועצת השלום, ניקולאי מלאדנוב, 13 במאי 2026 | צילום: Ahmad GHARABLI / AFP via Getty Images

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