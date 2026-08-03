טראמפ: ההנהגה האיראנית דו פרצופית; הם מתחננים לקיים שיחות

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס היום להכחשות מצד איראן בנוגע למגעים המתקיימים בינה לבין ארה"ב בנוגע לסיום המלחמה.

בפוסט שפרסם כתב טראמפ כי "ההנהגה האיראנית דו פרצופית באופן בלתי ייאמן! הם מבקשים פגישה, יש שיאמרו אפילו 'מתחננים', השיחות מתחילות, כאשר שיחות נוספות מתוכננות לעתיד הקרוב מאוד, והם אומרים, בגלוי ובגאווה, שהם אינם מקיימים שום דיונים, ששום דבר אינו נדון, ושהם עוסקים רק ב'עומאן'.