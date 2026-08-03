נשיא ארה"ב התייחס להכחשות האיראניות בנוגע למגעים בין המדינות, וטען כי "בין שאיראן תרצה להודות בכך ובין שלא, אנחנו אכן מדברים"
טראמפ: ההנהגה האיראנית דו פרצופית; הם מתחננים לקיים שיחות
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התייחס היום להכחשות מצד איראן בנוגע למגעים המתקיימים בינה לבין ארה"ב בנוגע לסיום המלחמה.
בפוסט שפרסם כתב טראמפ כי "ההנהגה האיראנית דו פרצופית באופן בלתי ייאמן! הם מבקשים פגישה, יש שיאמרו אפילו 'מתחננים', השיחות מתחילות, כאשר שיחות נוספות מתוכננות לעתיד הקרוב מאוד, והם אומרים, בגלוי ובגאווה, שהם אינם מקיימים שום דיונים, ששום דבר אינו נדון, ושהם עוסקים רק ב'עומאן'.
"לאחר מכן הם ממשיכים בקשקוש הרגיל שלהם ואומרים שמצר הורמוז יופעל בעוצמה על ידם, בשעה שהוא כבר נתון לשליטה מוחלטת של צי ארה"ב ושל ה'מצור' שלנו, או כפי שיש המכנים זאת, 'חומת הפלדה של ארה"ב!'".
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