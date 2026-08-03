בתוך פחות משבועיים עצר כוח ימי של האיחוד שתי מכליות נפט, אך שחרר אותן לאחר בדיקה. מסמכים שנאספו במהלך המבצעים עשויים לשמש את מדינות האיחוד לפתיחת הליך מעצר נפרד
דורון פסקין | 3 באוגוסט 2026 | חדשות | 4 דק׳
האיחוד עוצר מכליות המזוהות עם "צי הצללים" הרוסי, אך עדיין אינו מחרים אותן
כוח ימי של האיחוד האירופי עלה אתמול על מכלית הנפט Toa Payoh במערב הים התיכון, במבצע השני מסוגו בתוך פחות משבועיים נגד אוניות המזוהות עם "צי הצללים" המשמש את רוסיה להובלת נפט ולעקיפת הסנקציות המערביות.
לפי משרד ההגנה האיטלקי, המכלית נעצרה ממערב לאי פנטלריה, בין סיציליה לתוניסיה. היא יצאה ב-16 ביולי מנמל קוטונו שבבנין, הייתה בדרכה לאיסטנבול והצהירה כי היא מפליגה תחת דגל קמרון.
Toa Payoh נתונה לסנקציות של האיחוד האירופי ומוגדרת על ידי משרד ההגנה האיטלקי כחלק מ"צי הצללים" הרוסי. מטרת המבצע הייתה לבדוק את לאומיות האונייה ואת תוקף המסמכים המקנים לה את הזכות לשאת את הדגל שעליו הצהירה.
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