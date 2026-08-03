האיחוד עוצר מכליות המזוהות עם "צי הצללים" הרוסי, אך עדיין אינו מחרים אותן

כוח ימי של האיחוד האירופי עלה אתמול על מכלית הנפט Toa Payoh במערב הים התיכון, במבצע השני מסוגו בתוך פחות משבועיים נגד אוניות המזוהות עם "צי הצללים" המשמש את רוסיה להובלת נפט ולעקיפת הסנקציות המערביות.

לפי משרד ההגנה האיטלקי, המכלית נעצרה ממערב לאי פנטלריה, בין סיציליה לתוניסיה. היא יצאה ב-16 ביולי מנמל קוטונו שבבנין, הייתה בדרכה לאיסטנבול והצהירה כי היא מפליגה תחת דגל קמרון.