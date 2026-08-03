מרבית המדינה נותקה מחשמל, ובהוואנה חוברו מחדש רק 3.8% מהלקוחות. הקריסה מגיעה על רקע מחסור חמור בדלק, תחנות כוח מושבתות וכושר ייצור הנמוך משליש מהביקוש בשעות השיא
דורון פסקין | 3 באוגוסט 2026 | חדשות | 2 דק׳
קובה שוב בחשכה; רשת החשמל הארצית קרסה
רשת החשמל הלאומית של קובה קרסה הבוקר לפי שעון ישראל והותירה את מרבית האי ללא חשמל.
חברת החשמל הממלכתית אישרה כי אירע ניתוק מלא של מערכת החשמל הארצית. נכון לעדכון האחרון, הרשת טרם חוברה מחדש במלואה, והחשמל הושב רק באזורים מצומצמים ולשירותים חיוניים.
לפי הנתונים העדכניים, בהוואנה חוברו מחדש לחשמל כ-33 אלף לקוחות בלבד, שהם 3.8% מלקוחות הבירה. חמישה בתי חולים ושני מתקני אספקת מים חוברו בעדיפות. הסיבה המיידית לקריסה טרם נמסרה. עוד לפני האירוע העריכה חברת החשמל כי בשעות השיא תוכל המדינה לספק פחות משליש מהביקוש לחשמל.
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