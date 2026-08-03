קובה שוב בחשכה; רשת החשמל הארצית קרסה

נשיא איראן הצהיר כי מזכר ההבנות שנחתם עם וושינגטון יהיה "מרכז הכובד של יחסי החוץ" של ארצו. במחנה השמרני האשימו אותו בחולשה, בפחדנות ובהיצמדות להסכם שלטענתם כבר קרס