איראן מכחישה מגעים עם ארה"ב: "השיחות מתנהלות עם עומאן בלבד"

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, הכחיש הבוקר כי טהראן מנהלת משא ומתן עם ארה"ב. לדבריו, המגעים המתנהלים כעת הם שיחות דו-צדדיות עם עומאן, שנועדו להסדיר נתיב זמני ובטוח לתנועת אוניות במצר הורמוז.

"כדי שלא תיווצר אי-בהירות, צריך לומר עם איזה צד מתקיים המשא ומתן", אמר בקאא'י בתדרוך השבועי שלו, אותו ציטטה סוכנות הידיעות תסנים. "אין לנו כעת משא ומתן עם ארה"ב. המשא ומתן מתקיים עם עומאן ומתמקד בהגעה להבנות בנוגע למעבר בטוח של אוניות במצר הורמוז".