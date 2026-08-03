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למרות הכרזתו של נשיא ארה"ב, אסמאעיל בקאא'י הבהיר כי המגעים המתנהלים כעת הם שיחות דו-צדדיות עם עומאן, שנועדו להסדיר נתיב זמני ובטוח לתנועת אוניות במצר הורמוז

דורון פסקין | 3 באוגוסט 2026 | חדשות | 2 דק׳

איראן מכחישה מגעים עם ארה"ב: "השיחות מתנהלות עם עומאן בלבד"

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, הכחיש הבוקר כי טהראן מנהלת משא ומתן עם ארה"ב. לדבריו, המגעים המתנהלים כעת הם שיחות דו-צדדיות עם עומאן, שנועדו להסדיר נתיב זמני ובטוח לתנועת אוניות במצר הורמוז.

"כדי שלא תיווצר אי-בהירות, צריך לומר עם איזה צד מתקיים המשא ומתן", אמר בקאא'י בתדרוך השבועי שלו, אותו ציטטה סוכנות הידיעות תסנים. "אין לנו כעת משא ומתן עם ארה"ב. המשא ומתן מתקיים עם עומאן ומתמקד בהגעה להבנות בנוגע למעבר בטוח של אוניות במצר הורמוז".

לדבריו, "המאמץ הוא לקבוע, בהקדם האפשרי ובהתייעצות עם עומאן, נתיב שמטבע הדברים יהיה זמני ושבאמצעותו נוכל להבטיח את בטיחות השייט במצר הורמוז". הוא ציין כי "זהו משא ומתן דו-צדדי בין שתי מדינות החוף".

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 28 באוקטובר 2024

דובר משרד החוץ האיראני, אסמאעיל בקאא'י, 28 באוקטובר 2024 | צילום: ATTA KENARE/AFP via Getty Images

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