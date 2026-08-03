פזשכיאן הציב את ההבנות עם ארה"ב במרכז מדיניות החוץ – וספג ביקורת חריפה

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הצהיר הלילה כי מזכר ההבנות שנחתם בין איראן לארה"ב ב-18 ביוני יהיה בעתיד "מרכז הכובד של יחסי החוץ" של ארצו.

בפוסט שפרסם ברשת X כתב פזשכיאן: "המזכר שנחתם הוא תוצאה של חוכמתם הקולקטיבית של חברי מועצת השורא, וכל החברים מזדהים אתו. עלינו לשאוף לאלץ את האויב להישאר מחויב למה שחתם עליו. ביטחון המדינה, האזור ובעלות בריתנו יתחזק בזכות מזכר זה".