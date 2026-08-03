נשיא איראן הצהיר כי מזכר ההבנות שנחתם עם וושינגטון יהיה "מרכז הכובד של יחסי החוץ" של ארצו. במחנה השמרני האשימו אותו בחולשה, בפחדנות ובהיצמדות להסכם שלטענתם כבר קרס
דורון פסקין | 3 באוגוסט 2026 | חדשות | 3 דק׳
פזשכיאן הציב את ההבנות עם ארה"ב במרכז מדיניות החוץ – וספג ביקורת חריפה
נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הצהיר הלילה כי מזכר ההבנות שנחתם בין איראן לארה"ב ב-18 ביוני יהיה בעתיד "מרכז הכובד של יחסי החוץ" של ארצו.
בפוסט שפרסם ברשת X כתב פזשכיאן: "המזכר שנחתם הוא תוצאה של חוכמתם הקולקטיבית של חברי מועצת השורא, וכל החברים מזדהים אתו. עלינו לשאוף לאלץ את האויב להישאר מחויב למה שחתם עליו. ביטחון המדינה, האזור ובעלות בריתנו יתחזק בזכות מזכר זה".
דבריו עוררו תגובות חריפות מצד המחנה השמרני. פזשכיאן לא הסביר מדוע בחר לפרסם את ההודעה דווקא הלילה. עם זאת, כמה כלי תקשורת באיראן הציגו אותה כמסר ישיר למתנגדי המזכר. אתר החדשות העצמאי "פרארו" הכתיר את הפוסט "תגובת פזשכיאן להתנגדות למזכר איראן-ארה"ב", ואילו העיתון הכלכלי "דוניא-י אקתצאד" פרסם אותו תחת הכותרת "המסר החשוב של פזשכיאן למתנגדי ההבנות בין איראן לארה"ב".
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