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חברת Trump Media, המפעילה את הרשת החברתית, החלה לשווק שירות המאפשר לקבל במהירות גבוהה פוסטים המתפרסמים ועשויים להיות בעלי השפעה על השווקים, כולל אלה של נשיא ארה"ב. חברי קונגרס דמוקרטים כבר העלו טענות לניגוד עניינים

דורון פסקין | 2 באוגוסט 2026 | חדשות | 4 דק׳

טראמפ מפרסם והאלגוריתמים מגיבים – Truth Social משווקת למשקיעים גישה מהירה לפוסטים

חברת Trump Media & Technology Group, המפעילה את הרשת החברתית Truth Social, החלה בסוף השבוע להציע ללקוחות מוסדיים שירות מידע המאפשר לקבל במהירות גבוהה במיוחד פוסטים המתפרסמים ברשת.

השירות מכוון במפורש לבנקים, לקרנות השקעה ולחברות העוסקות במסחר אלגוריתמי ובמסחר בתדירות גבוהה – גופים שעבורם גם יתרון של אלפיות שנייה עשוי להשפיע על ביצוע עסקאות.

השירות, ששמו Truth API, הוכרז רשמית ב-16 ביולי ונפתח ללקוחות מוסדיים החל מ-1 באוגוסט. החברה מסרה כבר בעת ההכרזה כי חתמה עם לקוחות ראשונים, אך לא חשפה את שמותיהם. לפי הודעה שהגישה לרשות ניירות הערך האמריקנית, השירות יספק גישה מורשית ובזמן אמת לפוסטים של החשבונות המדורגים כבעלי ההשפעה הגבוהה ביותר ב-Truth Social. הוא יפעל 24 שעות ביממה ויכלול גם ארכיון פוסטים משנת 2022.

פוסט של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שפורסם ב-Truth Social מופיע על צג טלפון נייד, 25 במרץ 2024

פוסט של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, שפורסם ב-Truth Social מופיע על צג טלפון נייד, 25 במרץ 2024 | צילום: Illustration by Scott Olson/Getty Images

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