גל החום והבצורת הורידו את מפלס הדנובה ופגעו במערכות הקירור של תחנת פקש, המספקת כמעט מחצית מתצרוכת החשמל בהונגריה. הממשלה מגבירה את יבוא החשמל וקוראת למפעלים ולציבור לצמצם צריכה בשעות השיא
דורון פסקין | 2 באוגוסט 2026 | חדשות | 2 דק׳
תחנת הכוח המרכזית מושבתת; הונגריה נערכת למחסור בחשמל
הונגריה נקלעה בימים האחרונים לאתגר אנרגטי חמור. גל החום והבצורת הממושכת הגדילו את השימוש במזגנים ואת הביקוש לחשמל, ובמקביל פגעו בכושר הייצור של תחנת הכוח המרכזית במדינה.
תחנת הכוח פקש היא תחנת הכוח הגרעינית היחידה בהונגריה ואחד מעמודי התווך של משק החשמל במדינה. לפי חברת MVM, המפעילה את התחנה, ארבע יחידות הייצור שלה מסוגלות לספק יחד כ-2,000 מגה וואט – כמעט מחצית מצריכת החשמל בהונגריה.
אלא שמפלס נהר הדנובה, שמימיו משמשים לקירור מערכות התחנה, ירד לשפל חריג. בעקבות זאת, לא ניתן עוד להפעיל את כל משאבות הקירור בהספק הנדרש.
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