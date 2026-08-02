תחנת הכוח המרכזית מושבתת; הונגריה נערכת למחסור בחשמל

הונגריה נקלעה בימים האחרונים לאתגר אנרגטי חמור. גל החום והבצורת הממושכת הגדילו את השימוש במזגנים ואת הביקוש לחשמל, ובמקביל פגעו בכושר הייצור של תחנת הכוח המרכזית במדינה.

תחנת הכוח פקש היא תחנת הכוח הגרעינית היחידה בהונגריה ואחד מעמודי התווך של משק החשמל במדינה. לפי חברת MVM, המפעילה את התחנה, ארבע יחידות הייצור שלה מסוגלות לספק יחד כ-2,000 מגה וואט – כמעט מחצית מצריכת החשמל בהונגריה.