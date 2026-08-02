רק אחד מ-27 יורט: המחסור בפטריוט שמותיר את אוקראינה חשופה לטילים המשוגרים מרוסיה

המתקפה הרוסית על אוקראינה בלילה שבין שישי לשבת המחישה עד כמה יכולותיה של קייב להתמודד עם טילים בליסטיים קטנו.

לפי הדיווחים, רוסיה שיגרה 35 טילים ו-185 כלי טיס בלתי מאוישים. 27 מהטילים היו טילים בליסטיים מסוג איסקנדר-M או טילים ששוגרו ממערכות S-400. לפי חיל האוויר האוקראיני, רק שני טילים מכלל המטח יורטו, ובהם טיל בליסטי אחד. 26 טילים בליסטיים פגעו במטרות.