רוסיה מגבירה את השימוש בטילים בליסטיים, אך מלאי מיירטי הפטריוט של אוקראינה הולך ואוזל, ופוגע באופן ישיר ביכולות ההגנה שלה. ברקע, קצב הייצור העולמי אינו מדביק את הביקוש
דורון פסקין | 2 באוגוסט 2026 | חדשות | 4 דק׳
רק אחד מ-27 יורט: המחסור בפטריוט שמותיר את אוקראינה חשופה לטילים המשוגרים מרוסיה
המתקפה הרוסית על אוקראינה בלילה שבין שישי לשבת המחישה עד כמה יכולותיה של קייב להתמודד עם טילים בליסטיים קטנו.
לפי הדיווחים, רוסיה שיגרה 35 טילים ו-185 כלי טיס בלתי מאוישים. 27 מהטילים היו טילים בליסטיים מסוג איסקנדר-M או טילים ששוגרו ממערכות S-400. לפי חיל האוויר האוקראיני, רק שני טילים מכלל המטח יורטו, ובהם טיל בליסטי אחד. 26 טילים בליסטיים פגעו במטרות.
נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, אמר בשבת כי הסיבה לשיעור היירוט הנמוך הייתה "פשוט משום שאין מיירטים למערכות הפטריוט". בערב הוא חזר על המסר בנאומו היומי ואמר כי "בעולם יש טילי פטריוט", וכי כעת נדרשת החלטה פוליטית של המדינות המחזיקות בהם להעביר לאוקראינה חבילות נוספות.
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