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מטען חבלה התפוצץ בכניסה למסעדת יוקרה במרכז הבירה הרוסית וגרם לפציעתם של לפחות 21 בני אדם. לפי דיווחים שלא אושרו רשמית, במקום נערכה חגיגת יום הולדת לגנרל-קולונל אלכסנדר צ'איקו, שמונה לאחרונה למפקד כוחות האוויר והחלל של רוסיה

דורון פסקין | 2 באוגוסט 2026 | חדשות | 2 דק׳

שלושה נהרגו בפיצוץ במסעדה במוסקבה; דיווחים: היעד היה מפקד כוחות האוויר והחלל של רוסיה

שלושה בני אדם נהרגו ולפחות 21 נפצעו אמש בפיצוץ מטען חבלה בכניסה למסעדת היוקרה האיטלקית Balzi Rossi במרכז מוסקבה. הרשויות ברוסיה הגדירו את האירוע כפיגוע, אך טרם הודיעו מי עומד מאחוריו או מי היה היעד.

במקביל, כלי תקשורת רוסיים עצמאיים וערוצי טלגרם דיווחו כי במסעדה נערכה חגיגת יום הולדת למפקד כוחות האוויר והחלל של רוסיה, הגנרל-קולונל אלכסנדר צ'איקו, וכי הוא היה ככל הנראה היעד לניסיון החיסול.

הפיצוץ אירע אתמול בערב בכיכר קודרינסקאיה, בבניין רב-קומות שבו שוכנת המסעדה. לפי הוועדה הלאומית הרוסית ללוחמה בטרור, אישה שזהותה טרם התבררה ניסתה להיכנס למסעדה כשברשותה מטען חבלה מאולתר. מאבטח מנע ממנה להיכנס, וזמן קצר לאחר מכן התפוצץ המטען. האישה, המאבטח ואחד מאורחי המסעדה נהרגו. 21 בני אדם נוספים נפצעו בדרגות חומרה שונות.

המסעדה בה אירע הפיצוץ אמש, 2 באוגוסט 2026

המסעדה בה אירע הפיצוץ אמש, 2 באוגוסט 2026 | צילום: Tatyana MAKEYEVA / AFP via Getty Images

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