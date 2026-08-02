שלושה נהרגו בפיצוץ במסעדה במוסקבה; דיווחים: היעד היה מפקד כוחות האוויר והחלל של רוסיה

שלושה בני אדם נהרגו ולפחות 21 נפצעו אמש בפיצוץ מטען חבלה בכניסה למסעדת היוקרה האיטלקית Balzi Rossi במרכז מוסקבה. הרשויות ברוסיה הגדירו את האירוע כפיגוע, אך טרם הודיעו מי עומד מאחוריו או מי היה היעד.

במקביל, כלי תקשורת רוסיים עצמאיים וערוצי טלגרם דיווחו כי במסעדה נערכה חגיגת יום הולדת למפקד כוחות האוויר והחלל של רוסיה, הגנרל-קולונל אלכסנדר צ'איקו, וכי הוא היה ככל הנראה היעד לניסיון החיסול.