סוכנות הידיעות פארס, המקורבת למשמרות המהפכה, ציטטה גורמים שהכחישו דיווחים לפיהם איראן הסכימה שאוניות ייכנסו דרך הורמוז למפרץ וייצאו דרך המים הטריטוריאליים של עומאן
דורון פסקין | 2 באוגוסט 2026 | חדשות | 1 דק׳
באיראן טוענים: "לא הושג כל הסכם בנוגע לפתיחת מצר הורמוז, והדיווחים בנושא שקריים"
סוכנות הידיעות האיראנית פארס, המקורבת למשמרות המהפכה, ציטטה היום מקור המקורב לצוות המשא ומתן שטען כי "לא הושג כל הסכם בנוגע לפתיחת מצר הורמוז, והדיווחים שפורסמו בנושא שקריים".
נוסף על כך, הסוכנות ציטטה גם מקור צבאי שאמר: "כל עוד נמשכות הפעולות העוינות של ארה"ב, מצר הורמוז יישאר סגור. מעבר כלי שייט יתאפשר רק בנתיב שהוכרז ובאישור חיל הים של משמרות המהפכה".
לפי פארס, הדברים פורסמו לאחר שכלי תקשורת טענו כי איראן הסכימה לתוכנית שלפיה אוניות ייכנסו למפרץ דרך המים הטריטוריאליים של איראן וייצאו דרך המים הטריטוריאליים של עומאן.
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