טראמפ: הסכמתי לבטל את התקיפה באיראן בכפוף להגעה להסכם

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הודיע לפנות בוקר כי ביטל תקיפה אמריקנית שתוכננה נגד איראן.

בפוסט שפרסם ברשת Truth Social כתב טראמפ כי ארה"ב "דרוכה ומוכנה לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן ברמות של אימה צבאית, חוזק ועוצמה שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה".

עם זאת, לדבריו, "זה עתה התבקשנו על ידי איראן ומדינות אחרות במזרח התיכון להימנע מכל מתקפה, משום שסוכמו קווי מתאר של עסקה". הוא ציין כי ההסכם המתגבש "יכלול את הפתיחה המיידית, המלאה והמוחלטת של מצר הורמוז, ואת סיומו של האיום הגרעיני מצד איראן".