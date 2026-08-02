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ההסכם עליו הכריז נשיא ארה"ב טרם נכנס לתוקף. מצה"ל נמסר כי מאז ההכרזה בוצעו כעשר תקיפות ברצועה. עד כה לא פורסמה תגובה רשמית של ראש הממשלה להסכם

דורון פסקין | 2 באוגוסט 2026 | חדשות | 3 דק׳

למרות ההכרזה של טראמפ: תקיפות צה"ל ברצועה נמשכו לאורך הסופ"ש והלילה

למרות הכרזתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בלילה שבין חמישי לשישי, שלפיה מועצת השלום בעזה השיגה "הסכם היסטורי לפירוק מוחלט מנשק של חמאס ושל יתר הקבוצות החמושות ברצועה", ההסכם טרם נכנס לתוקף, ותקיפות צה"ל ברצועת עזה נמשכות לפי שעה.

עד כה לא פורסמה תגובה רשמית מצד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, להכרזתו של טראמפ ולמפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום לרצועת עזה.

עם זאת, ביום שישי פרסם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, פוסט שבו כתב: "טיוטת ההסכם שפרסמה 'מועצת השלום' אינה מקובלת על ישראל. אחרי טבח ה-7 באוקטובר דמו של כל איש חמאס בראשו – ולכן התחייבות להפסיק את החיסולים של מרצחי ארגון הטרור כמוה כהסכמה לחמאס להתארגן לקראת הטבח הבא. החיסולים בעזה חייבים להימשך, עידוד ההגירה חייב לקרות, ישראל חייבת לנצח".

כוחות צה"ל בגבול רצועת עזה, 30 באוקטובר 2025

כוחות צה"ל בגבול רצועת עזה, 30 באוקטובר 2025 | צילום: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

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