למרות ההכרזה של טראמפ: תקיפות צה"ל ברצועה נמשכו לאורך הסופ"ש והלילה

למרות הכרזתו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בלילה שבין חמישי לשישי, שלפיה מועצת השלום בעזה השיגה "הסכם היסטורי לפירוק מוחלט מנשק של חמאס ושל יתר הקבוצות החמושות ברצועה", ההסכם טרם נכנס לתוקף, ותקיפות צה"ל ברצועת עזה נמשכות לפי שעה.

עד כה לא פורסמה תגובה רשמית מצד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, להכרזתו של טראמפ ולמפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום לרצועת עזה.