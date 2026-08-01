גל הכניסות לספרד ממרוקו נבלם; ביקורת באיחוד האירופי על תפקוד הממשלה הספרדית

הרשויות בספרד הודיעו היום כי נכון לשעות אחר הצהריים, גל הכניסות הבלתי-חוקיות ממרוקו למובלעת סאוטה נבלם לעת עתה.

לפי הנתונים העדכניים שפרסמה ממשלת ספרד, מאז יום חמישי נכנסו לסאוטה דרך הים והיבשה כ-50 אלף בני אדם. ממשלת סאוטה מעריכה כי המספר בפועל עשוי להיות גבוה יותר ולהגיע לכ-60 אלף. משרד הפנים הספרדי מסר כי יותר מ-48 אלף מהם כבר חזרו למרוקו, רובם בתוך 48 שעות.