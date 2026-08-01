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מניין ההרוגים בקרב המהגרים שניסו להגיע לספרד עלה ל-67. יותר מ-48 אלף מהגרים שבו למרוקו. 22 ממשלות באיחוד האירופי דורשות לכנס דיון חירום של שרי הפנים

דורון פסקין | 1 באוגוסט 2026 | חדשות | 3 דק׳

גל הכניסות לספרד ממרוקו נבלם; ביקורת באיחוד האירופי על תפקוד הממשלה הספרדית

הרשויות בספרד הודיעו היום כי נכון לשעות אחר הצהריים, גל הכניסות הבלתי-חוקיות ממרוקו למובלעת סאוטה נבלם לעת עתה.

לפי הנתונים העדכניים שפרסמה ממשלת ספרד, מאז יום חמישי נכנסו לסאוטה דרך הים והיבשה כ-50 אלף בני אדם. ממשלת סאוטה מעריכה כי המספר בפועל עשוי להיות גבוה יותר ולהגיע לכ-60 אלף. משרד הפנים הספרדי מסר כי יותר מ-48 אלף מהם כבר חזרו למרוקו, רובם בתוך 48 שעות.

מניין ההרוגים עלה ל-67 בני אדם. חלק מהמהגרים טבעו בעת שניסו להגיע לשטח ספרד, ואחרים נהרגו בדוחק שנוצר באזור שובר הגלים והגדר.

מהגרים מרוקאים צועדים לאורך החוף ליד גדר הגבול בחזרה למרוקו, 1 באוגוסט 2026.

מהגרים מרוקאים צועדים לאורך החוף ליד גדר הגבול בחזרה למרוקו, 1 באוגוסט 2026 | צילום: Henry NICHOLLS / AFP via Getty Images

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