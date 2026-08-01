מתקפה רוסית נרחבת לפנות בוקר על קייב; זלנסקי: "רק טיל בליסטי אחד הופל משום שאין טילים למערכות הפטריוט"

לקראת האירוע, הנחשב לאחד מאירועי הדת הגדולים בעולם השיעי, מפעילה איראן מערך לוגיסטי נרחב. גורמי ביטחון בכירים אומרים כי מבחינת המשטר האיראני מדובר בהזדמנות לחזק את הקשרים עם עיראק ולהדגיש את מעמדה של איראן בעולם השיעי