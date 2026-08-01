לפחות תשעה בני אדם נהרגו ויותר מ-30 נפצעו. לפי חיל האוויר האוקראיני, רוסיה שיגרה 35 טילים ו-185 כטב"מים. מנגד, משרד ההגנה הרוסי טען כי נפגעו מפעלי תעשייה צבאית ומרכזים לוגיסטיים
דורון פסקין | 1 באוגוסט 2026 | חדשות | 2 דק׳
מתקפה רוסית נרחבת לפנות בוקר על קייב; זלנסקי: "רק טיל בליסטי אחד הופל משום שאין טילים למערכות הפטריוט"
לפחות תשעה בני אדם נהרגו ויותר מ-30 נפצעו במתקפת טילים וכטב"מים רוסית נרחבת על קייב לפנות בוקר.
גם שעות לאחר המתקפה, דווח באוקראינה כי צוותי החילוץ המשיכו לפעול בכמה מוקדים בבירה האוקראינית, לאחר שבנייני מגורים נפגעו, חלקם קרסו, ותושבים נלכדו מתחת להריסות.
לפי הרשויות האוקראיניות, שבעה מההרוגים נמצאו ברובע דרניצקי שבמזרח קייב, ושניים נוספים ברובע סולומיאנסקי שבמערב העיר. ראש העיר, ויטלי קליצ'קו, מסר כי 17 מהפצועים אושפזו. שירות החירום האוקראיני דיווח כי 105 בני אדם חולצו ממבנים שנפגעו.
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