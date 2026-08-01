סוכנות הידיעות תסנים, המזוהה עם משמרות המהפכה, ציטטה איום מפי גורם בכיר, על רקע פרסומים בתקשורת האמריקנית על אפשרות לתקיפה ישראלית-אמריקנית שתכלול פגיעה בתשתיות אנרגיה איראניות
דורון פסקין | 1 באוגוסט 2026 | חדשות | 2 דק׳
האיראנים מאיימים לפגוע בתשתיות בישראל ובאזור
על רקע דיווחים בארה"ב שלפיהם הנשיא, דונלד טראמפ, שוקל להרחיב משמעותית את המערכה הצבאית נגד איראן, ציטטה הבוקר סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" גורם ביטחוני בכיר, שטען כי טהראן רואה בדיווחים על תקיפה אמריקנית וישראלית אפשרית של תשתיות באיראן "סוג של טירוף".
לדבריו, "הכנו תוכנית תגובה רחבה, הכוללת פגיעה בתשתיות החיוניות של המשטר הציוני ובתשתיות האנרגיה האמריקניות באזור, ואנו ערוכים באופן מלא ליישמה".
אותו גורם הוסיף כי הכוחות המזוינים של איראן הוכיחו, לטענתו, במהלך המלחמה ובשבועות האחרונים כי יש להם היכולת והרצון להוציא את התוכנית לפועל.
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