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ארגון הטרור הגיב לראשונה לפרסום התוכנית של מועצת השלום לרצועת עזה: "יישום השלב השני של ההסכם מותנה במחויבותו של הכיבוש ליישם את כל סעיפי השלב הראשון"

דורון פסקין | 31 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

חמאס בהודעה רשמית: הכללת נושא הנשק הכבד הותנה בהפסקת התקיפות הישראליות, בנסיגה מעזה ובהקמת מדינה פלסטינית

לאחר שמועצת השלום פרסמה היום באופן רשמי את תוכניתה, פרסם חמאס תגובה רשמית ראשונה בה התייחס לתנאי התוכנית.

בהודעה הדגיש חמאס כי הפסקת הפעולות הישראליות היא התנאי הראשון להתקדמות ביישום ההסכם. "מחויבותו של הכיבוש להפסיק את ההרג ולשים קץ להתקפותיו היא התנאי היסודי והצעד הראשון להתקדמות ביישום ולגיבוש המסגרת ולוח הזמנים של הדברים שעליהם הוסכם". ארגון הטרור ציין כי "יישום השלב השני של ההסכם מותנה במחויבותו של הכיבוש ליישם את כל סעיפי השלב הראשון".

בהתייחס לסוגיית הנשק הכבד הדגיש חמאס כי "ההסכמה לכלול את סוגיית הנשק הכבד במסגרת ההסכם הייתה קשורה ומותנית בהפסקת כל צורות התוקפנות, בנסיגה מרצועת עזה, בהשגת התאוששות ראשונית, בכניסת הוועדה הלאומית לניהול עזה, בפריסת כוחות הגנה בין-לאומיים, בפירוק הכנופיות והמיליציות החמושות שהקים הכיבוש ובשיקום".

מחבלי חמאס בעזה, 15 בפברואר 2025

מחבלי חמאס בעזה, 15 בפברואר 2025 | צילום: MOIZ SALHI/Middle East Images/AFP via Getty Images

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