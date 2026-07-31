חמאס בהודעה רשמית: הכללת נושא הנשק הכבד הותנה בהפסקת התקיפות הישראליות, בנסיגה מעזה ובהקמת מדינה פלסטינית

לאחר שמועצת השלום פרסמה היום באופן רשמי את תוכניתה, פרסם חמאס תגובה רשמית ראשונה בה התייחס לתנאי התוכנית.

בהודעה הדגיש חמאס כי הפסקת הפעולות הישראליות היא התנאי הראשון להתקדמות ביישום ההסכם. "מחויבותו של הכיבוש להפסיק את ההרג ולשים קץ להתקפותיו היא התנאי היסודי והצעד הראשון להתקדמות ביישום ולגיבוש המסגרת ולוח הזמנים של הדברים שעליהם הוסכם". ארגון הטרור ציין כי "יישום השלב השני של ההסכם מותנה במחויבותו של הכיבוש ליישם את כל סעיפי השלב הראשון".