כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

לקראת האירוע, הנחשב לאחד מאירועי הדת הגדולים בעולם השיעי, מפעילה איראן מערך לוגיסטי נרחב. גורמי ביטחון בכירים אומרים כי מבחינת המשטר האיראני מדובר בהזדמנות לחזק את הקשרים עם עיראק ולהדגיש את מעמדה של איראן בעולם השיעי

יוני בן מנחם | 1 באוגוסט 2026 | חדשות | 5 דק׳

איראן נערכת ל"יום הארבעין" במסגרתו מיליוני איראניים צפויים לעבור לשטח עיראק

איראן השלימה את היערכותה לקראת אירועי ה"ארבעין" – יום האבל המציין 40 למותו של האימאם חוסיין, נכדו של הנביא מוחמד והאימאם השלישי במסורת השיעית – שצפויים להתקיים בשבוע הבא.

לקראת האירוע, הנחשב לאחד מאירועי הדת הגדולים בעולם השיעי, מפעילה טהראן מערך לוגיסטי רחב היקף, שבו משתתפים עשרות מוסדות ממשלתיים, גופי ביטחון, מערכי רפואה והצלה, חברות תחבורה וכלי תקשורת. כלל הגופים נערכים במשך שבועות למעברם של מיליוני אזרחים איראנים לשטח עיראק.

האירוע המרכזי מתקיים מדי שנה בעיר כרבלא שבעיראק, שבה קבור האימאם חוסיין, שנהרג בקרב כרבלא בשנת 680 לספירה. יום ה"ארבעין" חל 40 יום לאחר יום העאשוראא' – יום האבל המרכזי בלוח השנה השיעי. במהלכו צועדים מיליוני מאמינים ברגל מהעיר נג'ף לכרבלא, מרחק של עשרות קילומטרים, כביטוי לאמונה, לנאמנות דתית ולהזדהות עם מורשתו של חוסיין.

עולי רגל שיעים צועדים בבגדאד בדרך לכרבלא לקראת אירועי הארבעין, 30 ביולי 2026

עולי רגל שיעים צועדים בבגדאד בדרך לכרבלא לקראת אירועי הארבעין, 30 ביולי 2026 | צילום: AHMAD AL-RUBAYE / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מחבלי חמאס בעזה, 15 בפברואר 2025
חמאס בהודעה רשמית: הכללת נושא הנשק הכבד הותנתה בהפסקת התקיפות הישראליות, בנסיגה מעזה ובהקמת מדינה פלסטינית

דורון פסקין

ארגון הטרור הגיב לראשונה לפרסום התוכנית של מועצת השלום לרצועת עזה: "יישום השלב השני של ההסכם מותנה במחויבותו של הכיבוש ליישם את כל סעיפי השלב הראשון"

רצועת עזה, 1 באפריל 2024
תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום לרצועת עזה

דורון פסקין

לפי מפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום, פירוק חמאס ושאר ארגוני הטרור מנשקם יותנה בנסיגה ישראלית ובפירוק המיליציות החמושות הפועלות ברצועה. כלל סמכויות הממשל והביטחון יועברו לוועדה הלאומית לניהול עזה שתהיה היחידה שמורשית לאחסן או לשלוט בכלי נשק ברצועה

מהגרים מתאספים לאורך הגדר בזירת העימותים סמוך לפנידק, בגבול מרוקו–ספרד
משבר בגבול מרוקו-ספרד; ספרד פורסת את הצבא באזור בעקבות כניסה המונית של מהגרים

דורון פסקין

לפי הערכות בספרד, כ-50,000 מהגרים נכנסו מאז אתמול ממרוקו דרך המובלעת סאוטה

כוחות של הג'יהאד האסלאמי בעיר עזה, 20 במרץ 2026
הג'יהאד האסלאמי מסתייג מהמתווה לעזה

דורון פסקין

בהודעה שפרסם דובר ארגון הטרור נכתב: "מה שהוכרז בכלי התקשורת על הסכם בין הפלגים לבין האויב אינו מדויק, ואנו מסתייגים ממנו בנוסחו הנוכחי המופץ"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 29 ביולי 2026
טראמפ הצהיר על השגת הסכם לפירוק חמאס ויתר הארגונים החמושים ברצועה מנשקם

יוני בן מנחם

לדברי נשיא ארה"ב, "עם השלמת הפירוק מנשק, הכוחות הישראליים ייסוגו, וכוח הייצוב הבין-לאומי יעבוד עם כוח משטרה פלסטיני חדש". גורמים בכירים בירושלים מטילים ספק כי חמאס אכן יסכים להתפרק מנשקו

תהלוכת תמיכה במשטר האיראני עם תמונותיהם של המנהיגים העליונים הקודמים רוחאללה חומייני ועלי ח'מנאי, והמנהיג העליון הנוכחי, מוג'תבא ח'מנאי, 21 במרץ 2026
צבא איראן הצהיר כי תקף באמצעות כטב"מים בסיס חיל אוויר בבחריין המשמש את כוחות ארה"ב

דורון פסקין

בהודעת הצבא האיראני צוין כי התקיפה בוצעה כנקמה על מותו של טייס בתקיפות האמריקניות האחרונות באיראן

שתפו: