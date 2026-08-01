לקראת האירוע, הנחשב לאחד מאירועי הדת הגדולים בעולם השיעי, מפעילה איראן מערך לוגיסטי נרחב. גורמי ביטחון בכירים אומרים כי מבחינת המשטר האיראני מדובר בהזדמנות לחזק את הקשרים עם עיראק ולהדגיש את מעמדה של איראן בעולם השיעי
יוני בן מנחם | 1 באוגוסט 2026 | חדשות | 5 דק׳
איראן נערכת ל"יום הארבעין" במסגרתו מיליוני איראניים צפויים לעבור לשטח עיראק
איראן השלימה את היערכותה לקראת אירועי ה"ארבעין" – יום האבל המציין 40 למותו של האימאם חוסיין, נכדו של הנביא מוחמד והאימאם השלישי במסורת השיעית – שצפויים להתקיים בשבוע הבא.
לקראת האירוע, הנחשב לאחד מאירועי הדת הגדולים בעולם השיעי, מפעילה טהראן מערך לוגיסטי רחב היקף, שבו משתתפים עשרות מוסדות ממשלתיים, גופי ביטחון, מערכי רפואה והצלה, חברות תחבורה וכלי תקשורת. כלל הגופים נערכים במשך שבועות למעברם של מיליוני אזרחים איראנים לשטח עיראק.
האירוע המרכזי מתקיים מדי שנה בעיר כרבלא שבעיראק, שבה קבור האימאם חוסיין, שנהרג בקרב כרבלא בשנת 680 לספירה. יום ה"ארבעין" חל 40 יום לאחר יום העאשוראא' – יום האבל המרכזי בלוח השנה השיעי. במהלכו צועדים מיליוני מאמינים ברגל מהעיר נג'ף לכרבלא, מרחק של עשרות קילומטרים, כביטוי לאמונה, לנאמנות דתית ולהזדהות עם מורשתו של חוסיין.
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