לפי מפת הדרכים שפרסמה מועצת השלום, פירוק חמאס ושאר ארגוני הטרור מנשקם יותנה בנסיגה ישראלית ובפירוק המיליציות החמושות הפועלות ברצועה. כלל סמכויות הממשל והביטחון יועברו לוועדה הלאומית לניהול עזה שתהיה היחידה שמורשית לאחסן או לשלוט בכלי נשק ברצועה
דורון פסקין | 31 ביולי 2026 | חדשות | 5 דק׳
תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום לרצועת עזה
מועצת השלום לעזה פרסמה היום רשמית את הנוסח המלא של "מפת הדרכים" שלה לרצועת עזה שמטרתה להשיג את יעדי תוכנית השלום של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.
אלו 15 הנקודות המוצגות במפת הדרכים:
- כל הצדדים שבים ומאשרים את מחויבותם לתוכניתו המקיפה של הנשיא טראמפ להשגת שלום בעזה.
תוכנית זו, לצד החלטה 2803 (2025) של מועצת הביטחון של האו"ם, מהווה את המסגרת הבין-לאומית המוסכמת המנחה את יישום התהליך.
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