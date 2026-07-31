תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום לרצועת עזה

מועצת השלום לעזה פרסמה היום רשמית את הנוסח המלא של "מפת הדרכים" שלה לרצועת עזה שמטרתה להשיג את יעדי תוכנית השלום של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.

אלו 15 הנקודות המוצגות במפת הדרכים: