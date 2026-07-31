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לפי הערכות בספרד, כ-50,000 מהגרים נכנסו מאז אתמול ממרוקו דרך המובלעת סאוטה

דורון פסקין | 31 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳

משבר בגבול מרוקו-ספרד; ספרד פורסת את הצבא באזור בעקבות כניסה המונית של מהגרים

משבר פרץ אתמול בגבול ספרד-מרוקו לאחר שכ-50,000 מהגרים, לפי הערכות בספרד, נכנסו לשטח ספרד דרך המובלעת הספרדית סאוטה. המשבר אף החריף היום, לאחר שזרם המהגרים נמשך לאורך הלילה ובשעות הבוקר.

ממשלת ספרד פרסה כוחות צבא כדי לסייע למשמר האזרחי, בעוד ראש הממשלה, פדרו סנצ'ס, ושר הפנים, פרננדו גרנדה-מרלסקה, הגיעו לאזור ונועדו עם ראשי הממשל המקומי, המשטרה, משמר הגבול וגורמי הסיוע.

ממשלת ספרד טוענת כי המשבר הנוכחי החל לאחר שרשתות הברחה ניצלו פסיקה של בית המשפט העליון, שאסרה להחזיר מיד וללא הליך מסודר את מי שהגיעו לסאוטה דרך הים.

מהגרים מתאספים לאורך הגדר בזירת העימותים סמוך לפנידק, בגבול מרוקו–ספרד

מהגרים מתאספים לאורך הגדר בזירת העימותים סמוך לפנידק, בגבול מרוקו–ספרד, 31 ביולי 2026 | צילום: Abdel Majid BZIOUAT / AFP via Getty Images

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