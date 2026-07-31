הג'יהאד האסלאמי מסתייג מהמתווה לעזה

הג'יהאד האסלאמי, ארגון הטרור השני בגודלו ברצועת עזה, הצהיר הבוקר כי הדיווחים על השגת הסכם בין הפלגים הפלסטיניים לישראל בנוגע להתפרקות מנשק אינם מדויקים.

בהצהרה של דובר הג'יהאד האסלאמי, שצוטטה בכלי תקשורת המזוהים עם ארגון הטרור נמסר: "מה שהוכרז בכלי התקשורת על הסכם בין הפלגים לבין האויב אינו מדויק, ואנו מסתייגים ממנו בנוסחו הנוכחי המופץ". בהודעה הקצרה לא פורטו הסעיפים שעליהם חולק הארגון.