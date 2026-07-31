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בהודעה שפרסם דובר ארגון הטרור נכתב: "מה שהוכרז בכלי התקשורת על הסכם בין הפלגים לבין האויב אינו מדויק, ואנו מסתייגים ממנו בנוסחו הנוכחי המופץ"

דורון פסקין | 31 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

הג'יהאד האסלאמי מסתייג מהמתווה לעזה

הג'יהאד האסלאמי, ארגון הטרור השני בגודלו ברצועת עזה, הצהיר הבוקר כי הדיווחים על השגת הסכם בין הפלגים הפלסטיניים לישראל בנוגע להתפרקות מנשק אינם מדויקים.

בהצהרה של דובר הג'יהאד האסלאמי, שצוטטה בכלי תקשורת המזוהים עם ארגון הטרור נמסר: "מה שהוכרז בכלי התקשורת על הסכם בין הפלגים לבין האויב אינו מדויק, ואנו מסתייגים ממנו בנוסחו הנוכחי המופץ". בהודעה הקצרה לא פורטו הסעיפים שעליהם חולק הארגון.

נוסף על כך, חבר הלשכה המדינית של הג'יהאד האסלאמי, עלי אבו שאהין, הסביר כי המסמך שפורסם אינו הסכם סופי, אלא טיוטה שהופצה בתקשורת לפני שהפלגים הגיעו להסכמה מלאה בנוגע אליה. דבריו הובאו בערוץ החדשות "פלסטין אל-יום".

כוחות של הג'יהאד האסלאמי בעיר עזה, 20 במרץ 2026

מחבלי הג'יהאד האסלאמי וחמאס בעיר עזה, 20 במרץ 2026 | צילום: Omar AL-QATTAA / AFP via Getty Images

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