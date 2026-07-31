לדברי נשיא ארה"ב, "עם השלמת הפירוק מנשק, הכוחות הישראליים ייסוגו, וכוח הייצוב הבין-לאומי יעבוד עם כוח משטרה פלסטיני חדש". גורמים בכירים בירושלים מטילים ספק כי חמאס אכן יסכים להתפרק מנשקו
יוני בן מנחם | 31 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳
טראמפ הצהיר על השגת הסכם לפירוק חמאס ויתר הארגונים החמושים ברצועה מנשקם
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב הלילה ברשת Truth Social כי "מועצת השלום בעזה השיגה הסכם היסטורי בנוגע לפירוקם המוחלט מנשק של חמאס ושל כל יתר הקבוצות החמושות ברצועה. זהו צעד כביר בדרך לשלום ולביטחון ברי-קיימא".
טראמפ הבהיר כי "הסכם זה הוא צעד מכריע לקראת מצב שבו עזה תנוהל סוף סוף על ידי ממשלה פלסטינית חדשה, שתעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם מועצת השלום כדי לסייע לעם הפלסטיני. במקביל, ישראל תזכה לביטחון המגיע לה ועזה לא תשמש עוד כבסיס למתקפות טרור".
בנוגע לפרטי ההסכם, טראמפ ציין כי התוכנית "מהווה ציון דרך מרכזי ביישום תוכנית 20 הנקודות של טראמפ. ההסכם יבוצע בשלבים מובְנים ומתוכננים בקפידה. עם השלמת הפירוק מנשק, הכוחות הישראליים ייסוגו, וכוח הייצוב הבין-לאומי יעבוד עם כוח משטרה פלסטיני חדש כדי לקבל אחריות לכך שעזה תהיה בטוחה עבור תושביה ועבור שכנותיה". הוא הוסיף כי "האיום שיצא מרצועת עזה ב-7 באוקטובר לא יורשה להיבנות מחדש".
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