טראמפ הצהיר על השגת הסכם לפירוק חמאס ויתר הארגונים החמושים ברצועה מנשקם

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, כתב הלילה ברשת Truth Social כי "מועצת השלום בעזה השיגה הסכם היסטורי בנוגע לפירוקם המוחלט מנשק של חמאס ושל כל יתר הקבוצות החמושות ברצועה. זהו צעד כביר בדרך לשלום ולביטחון ברי-קיימא".

טראמפ הבהיר כי "הסכם זה הוא צעד מכריע לקראת מצב שבו עזה תנוהל סוף סוף על ידי ממשלה פלסטינית חדשה, שתעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם מועצת השלום כדי לסייע לעם הפלסטיני. במקביל, ישראל תזכה לביטחון המגיע לה ועזה לא תשמש עוד כבסיס למתקפות טרור".