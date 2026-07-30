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בהודעת הצבא האיראני צוין כי התקיפה בוצעה כנקמה על מותו של טייס בתקיפות האמריקניות האחרונות באיראן

דורון פסקין | 30 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

צבא איראן הצהיר כי תקף באמצעות כטב"מים בסיס חיל אוויר בבחריין המשמש את כוחות ארה"ב

צבא איראן פרסם הערב הודעה לפיה כטב"מי נפץ תקפו מטרות בבסיס שייח' עיסא בבחריין. הבסיס נחשב רשמית כבסיס חיל האוויר של בחריין, אך משמש בפועל כוחות אמריקנים.

לפי ההודעה, הותקפו "גנרטורים לייצור חשמל, מערכת ניווט ומבני המנהלה והתמיכה של הצבא האמריקני". בצבא איראן מסרו כי התקיפה בוצעה כנקמה על מותו באש אמריקנית של טייס סוחוי 24 בשם עמיד (מקביל לתת-אלוף) מג'יד כאזמי.

בהודעה נטען כי התקיפות שבוצעו בימים האחרונים וגם הלילה נגד בסיסים אמריקנים באזור גרמו "נזק משמעותי לציוד ולמתקנים שבהם מוצבים הכוחות האמריקנים", למרות מערכות ההגנה המוצבות בבסיסים.

תהלוכת תמיכה במשטר האיראני עם תמונותיהם של המנהיגים העליונים הקודמים רוחאללה חומייני ועלי ח'מנאי, והמנהיג העליון הנוכחי, מוג'תבא ח'מנאי, 21 במרץ 2026

תהלוכת תמיכה במשטר האיראני עם תמונותיהם של המנהיגים העליונים הקודמים רוחאללה חומייני ועלי ח'מנאי, והמנהיג העליון הנוכחי, מוג'תבא ח'מנאי, 21 במרץ 2026 | צילום: AFP via Getty Images

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