צבא איראן הצהיר כי תקף באמצעות כטב"מים בסיס חיל אוויר בבחריין המשמש את כוחות ארה"ב

צבא איראן פרסם הערב הודעה לפיה כטב"מי נפץ תקפו מטרות בבסיס שייח' עיסא בבחריין. הבסיס נחשב רשמית כבסיס חיל האוויר של בחריין, אך משמש בפועל כוחות אמריקנים.

לפי ההודעה, הותקפו "גנרטורים לייצור חשמל, מערכת ניווט ומבני המנהלה והתמיכה של הצבא האמריקני". בצבא איראן מסרו כי התקיפה בוצעה כנקמה על מותו באש אמריקנית של טייס סוחוי 24 בשם עמיד (מקביל לתת-אלוף) מג'יד כאזמי.