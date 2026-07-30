דובר המפקד העליון של הכוחות העיראקים: אין ראיות לכך שיצאו מתקפות כלשהן משטח עיראק

דובר המפקד העליון של הכוחות המזוינים בעיראק, סבאח א-נועמאן, אמר היום כי אין ראיות לכך שמתקפות כלשהן יצאו משטח המדינה.

את הדברים הוא אמר לאחר שבלילה בין שלישי לרביעי, תקפו סעודיה וארה"ב יעדים בשטח עיראק בטענה כי יום קודם לכן מיליציות עיראקיות פרו איראניות ביצעו מתקפות על יעדים בסעודיה.