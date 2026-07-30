דבריו של סבאח א-נועמאן מגיעים לאחר התקיפות האמריקניות-סעודיות בעיראק, בטענה כי מיליציות פרו איראניות ביצעו מתקפות על יעדים בסעודיה
דורון פסקין | 30 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳
דובר המפקד העליון של הכוחות העיראקים: אין ראיות לכך שיצאו מתקפות כלשהן משטח עיראק
דובר המפקד העליון של הכוחות המזוינים בעיראק, סבאח א-נועמאן, אמר היום כי אין ראיות לכך שמתקפות כלשהן יצאו משטח המדינה.
את הדברים הוא אמר לאחר שבלילה בין שלישי לרביעי, תקפו סעודיה וארה"ב יעדים בשטח עיראק בטענה כי יום קודם לכן מיליציות עיראקיות פרו איראניות ביצעו מתקפות על יעדים בסעודיה.
לפי סוכנות הידיעות העיראקית INA, א-נועמאן אמר היום כי בכל מקרה הרשויות במדינה לא יאפשרו לגורם כלשהו לבצע "פעולות עצמאיות" מתוך עיראק וכי רק כוחות הביטחון הרשמיים מוסמכים להחזיק בנשק ולטפל בענייני הביטחון.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו