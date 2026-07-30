מפקד צבא לבנון: למרות ההפרות הישראליות – הצבא ערוך להתפרס בכל שטח שממנו ייסוג צה"ל

כתב ערוץ פוקס ניוז ציטט דברים שאמר לו נשיא ארה"ב לאחר התקיפה האיראנית הלילה על יעדים אמריקניים בירדן: "נכה בהם בעוצמה. הם הולכים לחטוף מכות קשות". על פגישתו אתמול עם נתניהו אמר טראמפ: "זו הייתה פגישה נהדרת"