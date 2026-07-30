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הגנרל רודולף הייכל הצהיר כי הצבא ממשיך לעמוד בהתחייבותו וטען כי "הכיבוש ממשיך בתוקפנות ובהפרות המתמשכות, במטרה להכשיל את מאמצי הצבא"

דורון פסקין | 30 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

מפקד צבא לבנון: למרות ההפרות הישראליות – הצבא ערוך להתפרס בכל שטח שממנו ייסוג צה"ל

מפקד צבא לבנון, הגנרל רודולף הייכל, פרסם היום הצהרה לקראת יום הצבא ה-81 שיצוין ב-1 באוגוסט, והתייחס למשימות השונות העומדות בפני הצבא הלבנוני.

בפקודת היום שפרסם אמר הייכל: "האתגרים והסכנות הניצבים בפני מולדתנו הולכים וגוברים, והצבא ממשיך לעמוד בהתחייבותו ולבצע את כלל משימותיו – למרות הקשיים הגדולים הנובעים מהמשאבים המוגבלים, מהיקף המשימות ומרגישות הנסיבות".

לדבריו, משימות הצבא כוללות פיקוח על הגבולות הצפוניים והמזרחיים, מעקב אחר הגבולות הימיים והמים הטריטוריאליים, מאבק בטרור, בפשע המאורגן ובסחר בסמים, וכן מניעת הברחות.

מפקד צבא לבנון, הגנרל רודולף הייכל

מפקד צבא לבנון, הגנרל רודולף הייכל | מקור: האתר הרשמי של צבא לבנון

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