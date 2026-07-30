כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

מערכות המכ"ם זיהו עצם שחדר למרחב האווירי הפולני. בשדה במחוז לובלין נמצאו מכתש בקוטר של כעשרה מטרים ושברי מתכת חרוכים. הצבא בודק אם מדובר בטיל, בכטב"ם או בחלק של אמצעי לחימה אחר שיורט

דורון פסקין | 30 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

מטרה אווירית בלתי מזוהה התרסקה במזרח פולין

הרשויות בפולין חוקרות מאז שעות הבוקר התרסקות של מטרה אווירית, שעדיין לא זוהתה, בשדה במחוז לובלין שבמזרח המדינה, במהלך מתקפה רוסית נרחבת על מערב אוקראינה.

פיקוד המבצעים של הכוחות המזוינים של פולין מסר כי מערכות המכ"ם עקבו במהלך הלילה אחר לפחות תריסר טילים שטסו מעל מערב אוקראינה, ושמסלוליהם עשויים היו לסכן את המרחב האווירי הפולני. אחד הטילים התקרב לפנות בוקר עד למרחק של כחמישה קילומטרים מגבול פולין, אך שינה כיוון וחזר מזרחה.

בעקבות המתקפה הועלתה הכוננות במערך ההגנה האווירית, ומטוסי קרב ומטוס התרעה מוקדמת הוכנסו לפעילות. לפנות בוקר זיהו המכ"מים מטרה אווירית לא מזוהה שנעה מערבה בתוך המרחב האווירי של פולין. מטוס F-16 הוזנק לאזור כדי לזהות אותה וליירט אותה במקרה הצורך, אך כעבור שש דקות היא נעלמה ממסכי המכ"ם – עוד לפני שניתן היה לקבוע בוודאות במה מדובר.

המכתש שאותר הבוקר במחוז לובלין

המכתש שאותר הבוקר במחוז לובלין | שימוש לפי סעיף 27א׳

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מפקד צבא לבנון, הגנרל רודולף הייכל
מפקד צבא לבנון: למרות ההפרות הישראליות – הצבא ערוך להתפרס בכל שטח שממנו ייסוג צה"ל

דורון פסקין

הגנרל רודולף הייכל הצהיר כי הצבא ממשיך לעמוד בהתחייבותו וטען כי "הכיבוש ממשיך בתוקפנות ובהפרות המתמשכות, במטרה להכשיל את מאמצי הצבא"

משטרת ישראל
כתב אישום נגד נהג אמבולנס מצפון הארץ בגין ריגול עבור איראן

אורן שלום

בחקירתו של אמיר הישאם מוחמד תיתי עלה כי הוא ניצל את גישתו לבתי חולים ברחבי הארץ כדי להעביר מידע למפעילו, ואף תיעד אישיות בכירה בעת שביקרה באחד מבתי החולים בצפון

נמל דמיאט במצרים
האם המלחמה תגיע למצרים? רחפן גרם אתמול לשריפה בנמל בצפון המדינה

דורון פסקין

רחפן פגע ביחידת הגיזוז והאחסון הצפה בנמל דמיאט, השוכן לחופי הים התיכון, כ-200 ק"מ מהבירה קהיר, והביא לשריפה שהתפשטה למכלית גז נוספת. ממשלת מצרים ממשיכה לחקור את נסיבות האירוע

נשיא ארה''ב, דונלד טראמפ, מזכיר ההגנה, פיט הגסת’, ויושב ראש המטות המשולבים, גנרל דן קיין, 15 בדצמבר 2025
אחרי הפוגה של כשישה ימים: ארה"ב תקפה באיראן

דורון פסקין

צבא ארה"ב הודיע כי תקף עשרות יעדים של משמרות המהפכה בתגובה לניסיון איראני לפגוע בכוחות אמריקנים באזור

גביע העולם בכדורגל 2026, 17 ביולי 2026
המהלך שפיפ"א בוחנת ומעורר ביקורת בעולם הכדורגל

דורון פסקין

ארגון הכדורגל העולמי מבקש לגייס מיליארדי דולרים ממשקיעים פרטיים באמצעות חברה חדשה שתרכז את הזכויות המסחריות של המונדיאל. באופ"א ובאיחוד האירופי מזהירים ממסחור מופרז, מחוסר שקיפות ומניגודי עניינים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 24 ביולי 2026
טראמפ לפוקס ניוז על איראן: "אנחנו נקרע להם את הצורה"

אורן שלום

כתב ערוץ פוקס ניוז ציטט דברים שאמר לו נשיא ארה"ב לאחר התקיפה האיראנית הלילה על יעדים אמריקניים בירדן: "נכה בהם בעוצמה. הם הולכים לחטוף מכות קשות". על פגישתו אתמול עם נתניהו אמר טראמפ: "זו הייתה פגישה נהדרת"

שתפו: