מערכות המכ"ם זיהו עצם שחדר למרחב האווירי הפולני. בשדה במחוז לובלין נמצאו מכתש בקוטר של כעשרה מטרים ושברי מתכת חרוכים. הצבא בודק אם מדובר בטיל, בכטב"ם או בחלק של אמצעי לחימה אחר שיורט
דורון פסקין | 30 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳
מטרה אווירית בלתי מזוהה התרסקה במזרח פולין
הרשויות בפולין חוקרות מאז שעות הבוקר התרסקות של מטרה אווירית, שעדיין לא זוהתה, בשדה במחוז לובלין שבמזרח המדינה, במהלך מתקפה רוסית נרחבת על מערב אוקראינה.
פיקוד המבצעים של הכוחות המזוינים של פולין מסר כי מערכות המכ"ם עקבו במהלך הלילה אחר לפחות תריסר טילים שטסו מעל מערב אוקראינה, ושמסלוליהם עשויים היו לסכן את המרחב האווירי הפולני. אחד הטילים התקרב לפנות בוקר עד למרחק של כחמישה קילומטרים מגבול פולין, אך שינה כיוון וחזר מזרחה.
בעקבות המתקפה הועלתה הכוננות במערך ההגנה האווירית, ומטוסי קרב ומטוס התרעה מוקדמת הוכנסו לפעילות. לפנות בוקר זיהו המכ"מים מטרה אווירית לא מזוהה שנעה מערבה בתוך המרחב האווירי של פולין. מטוס F-16 הוזנק לאזור כדי לזהות אותה וליירט אותה במקרה הצורך, אך כעבור שש דקות היא נעלמה ממסכי המכ"ם – עוד לפני שניתן היה לקבוע בוודאות במה מדובר.
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