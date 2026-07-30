מטרה אווירית בלתי מזוהה התרסקה במזרח פולין

הרשויות בפולין חוקרות מאז שעות הבוקר התרסקות של מטרה אווירית, שעדיין לא זוהתה, בשדה במחוז לובלין שבמזרח המדינה, במהלך מתקפה רוסית נרחבת על מערב אוקראינה.

פיקוד המבצעים של הכוחות המזוינים של פולין מסר כי מערכות המכ"ם עקבו במהלך הלילה אחר לפחות תריסר טילים שטסו מעל מערב אוקראינה, ושמסלוליהם עשויים היו לסכן את המרחב האווירי הפולני. אחד הטילים התקרב לפנות בוקר עד למרחק של כחמישה קילומטרים מגבול פולין, אך שינה כיוון וחזר מזרחה.