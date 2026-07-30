כתב אישום נגד נהג אמבולנס מצפון הארץ בגין ריגול עבור איראן

לפני כחודש עצרו שב"כ ומשטרת ישראל את אמיר הישאם מוחמד תיתי, תושב בענה בן 34, בחשד כי ביצע משימות עבור איראן.

במהלך החקירה עלה כי תיתי, שעבד כנהג אמבולנס, ניצל את גישתו החופשית לבתי החולים בארץ, העביר למפעילו האיראני אינפורמציה ותמונות מהיערכות מספר בתי החולים בשגרה ובחירום לאורך תקופת הפעלתו. עוד עלה כי באחד מביקוריו בבית חולים בצפון הארץ הוא תיעד אישיות בכירה בעת ביקורה במקום.