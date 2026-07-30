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בחקירתו של אמיר הישאם מוחמד תיתי עלה כי הוא ניצל את גישתו לבתי חולים ברחבי הארץ כדי להעביר מידע למפעילו, ואף תיעד אישיות בכירה בעת שביקרה באחד מבתי החולים בצפון

אורן שלום | 30 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

כתב אישום נגד נהג אמבולנס מצפון הארץ בגין ריגול עבור איראן

לפני כחודש עצרו שב"כ ומשטרת ישראל את אמיר הישאם מוחמד תיתי, תושב בענה בן 34, בחשד כי ביצע משימות עבור איראן.

במהלך החקירה עלה כי תיתי, שעבד כנהג אמבולנס, ניצל את גישתו החופשית לבתי החולים בארץ, העביר למפעילו האיראני אינפורמציה ותמונות מהיערכות מספר בתי החולים בשגרה ובחירום לאורך תקופת הפעלתו. עוד עלה כי באחד מביקוריו בבית חולים בצפון הארץ הוא תיעד אישיות בכירה בעת ביקורה במקום.

בהודעת גופי הביטחון נמסר כי מלבד המשימות הקשורות לעבודתו, נשלח תיתי למספר משימות בהן נדרש להעביר למפעיליו תיעודים ממקומות שונים ובהם תיעוד מכיכר החטופים בתל אביב בעת שהחזיק שלט עם תמונות חטופים, צילומים מהפגנה במרכז חורב בעיר חיפה וכן תיעוד ממושב בשרון בו התגוררה אישיות ביטחונית בכירה.

אילוסטרציה, אמבולנס של מגן דוד אדום

אילוסטרציה, אמבולנס של מגן דוד אדום | צילום: Jose HERNANDEZ Camera 51 via Shutterstock

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