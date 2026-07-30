האם המלחמה תגיע למצרים? רחפן גרם אתמול לשריפה בנמל בצפון המדינה

משרד הנפט והמשאבים המינרליים של מצרים הודיע אתמול כי הושגה שליטה על שריפה שפרצה ביחידת גיזוז ואחסון צפה ובמכלית גז בנמל דמיאט, השוכן לחופי הים התיכון. באירוע לא היו נפגעים, והצוותים המקצועיים ממשיכים לבדוק את נסיבותיו ואת היקף הנזק שנגרם.

ממשלת מצרים אישרה רשמית כי השריפה נגרמה מתקיפת רחפן. בהודעה בעמוד הפייסבוק הרשמי של הממשלה נכתב: "לאחר ההשתלטות על האש שפגעה בשתי ספינות בנמל דמיאט ב-29 ביולי 2026, ולאחר שהרשויות הרלוונטיות ערכו את החקירות הראשוניות של האירוע, התברר כי הוא נגרם על ידי רחפן.