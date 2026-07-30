רחפן פגע ביחידת הגיזוז והאחסון הצפה בנמל דמיאט, השוכן לחופי הים התיכון, כ-200 ק"מ מהבירה קהיר, והביא לשריפה שהתפשטה למכלית גז נוספת. ממשלת מצרים ממשיכה לחקור את נסיבות האירוע
דורון פסקין | 30 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳
האם המלחמה תגיע למצרים? רחפן גרם אתמול לשריפה בנמל בצפון המדינה
משרד הנפט והמשאבים המינרליים של מצרים הודיע אתמול כי הושגה שליטה על שריפה שפרצה ביחידת גיזוז ואחסון צפה ובמכלית גז בנמל דמיאט, השוכן לחופי הים התיכון. באירוע לא היו נפגעים, והצוותים המקצועיים ממשיכים לבדוק את נסיבותיו ואת היקף הנזק שנגרם.
ממשלת מצרים אישרה רשמית כי השריפה נגרמה מתקיפת רחפן. בהודעה בעמוד הפייסבוק הרשמי של הממשלה נכתב: "לאחר ההשתלטות על האש שפגעה בשתי ספינות בנמל דמיאט ב-29 ביולי 2026, ולאחר שהרשויות הרלוונטיות ערכו את החקירות הראשוניות של האירוע, התברר כי הוא נגרם על ידי רחפן.
"אף צד לא נטל אחריות על האירוע. הרשויות הרלוונטיות ממשיכות להשלים את החקירות כדי לקבוע את נסיבות האירוע ולנקוט באמצעים הדרושים לשמירה על האינטרסים והביטחון הלאומי של מצרים".
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