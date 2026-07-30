אחרי הפוגה של כשישה ימים: ארה"ב תקפה באיראן

צבא ארה"ב ביצע לפנות בוקר גל תקיפות נגד יעדים של משמרות המהפכה באיראן, לאחר הפוגה של כשישה ימים בתקיפות האמריקניות במדינה.

פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, CENTCOM, מסר כי התקיפות החלו בסביבות השעה 3:00 לפנות בוקר לפי שעון ישראל והסתיימו כשעתיים לאחר מכן. הכוחות האמריקנים תקפו "עשרות יעדים של משמרות המהפכה באיראן, ובהם מרכזי פיקוד צבאיים, מתקני טילים וכטב"מים, אתרי מעקב והגנה בחופים ויכולות ימיות".