המהלך שפיפ"א בוחנת ומעורר ביקורת בעולם הכדורגל

פיפ"א הודיעה אתמול כי היא בוחנת את הקמת (FFE) FIFA Forward Enterprise – חברה-בת שתהיה בבעלותה ובשליטתה ותרכז את זכויות השידור, החסויות, מכירת הכרטיסים, הרישוי וההפעלה של המונדיאל ושל טורנירים נוספים.

לשם כך מבקשת פיפ"א לגייס עד 4.2 מיליארד דולר באמצעות מכירת אחזקות מיעוט למשקיעים פרטיים, לפי שווי התחלתי של 20 מיליארד דולר לחברה החדשה. התוכנית טעונה את תמיכתן של רוב 211 ההתאחדויות החברות בפיפ"א וכן את אישור מועצת הארגון.