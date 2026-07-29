ארגון הכדורגל העולמי מבקש לגייס מיליארדי דולרים ממשקיעים פרטיים באמצעות חברה חדשה שתרכז את הזכויות המסחריות של המונדיאל. באופ"א ובאיחוד האירופי מזהירים ממסחור מופרז, מחוסר שקיפות ומניגודי עניינים
דורון פסקין | 29 ביולי 2026 | חדשות | 3 דק׳
המהלך שפיפ"א בוחנת ומעורר ביקורת בעולם הכדורגל
פיפ"א הודיעה אתמול כי היא בוחנת את הקמת (FFE) FIFA Forward Enterprise – חברה-בת שתהיה בבעלותה ובשליטתה ותרכז את זכויות השידור, החסויות, מכירת הכרטיסים, הרישוי וההפעלה של המונדיאל ושל טורנירים נוספים.
לשם כך מבקשת פיפ"א לגייס עד 4.2 מיליארד דולר באמצעות מכירת אחזקות מיעוט למשקיעים פרטיים, לפי שווי התחלתי של 20 מיליארד דולר לחברה החדשה. התוכנית טעונה את תמיכתן של רוב 211 ההתאחדויות החברות בפיפ"א וכן את אישור מועצת הארגון.
לפי פיפ"א, המשקיעים יחזיקו יחד עד 20% מהחברה, אך לא יקבלו שליטה ולא ימלאו תפקיד תפעולי. היא טוענת כי תמשיך להחזיק לבדה בסמכויות הנוגעות לחוקי המשחק, ללוח המשחקים, לתחרויות ולהחלטות הספורטיביות והרגולטוריות.
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