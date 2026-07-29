כתב ערוץ פוקס ניוז ציטט דברים שאמר לו נשיא ארה"ב לאחר התקיפה האיראנית הלילה על יעדים אמריקניים בירדן: "נכה בהם בעוצמה. הם הולכים לחטוף מכות קשות". על פגישתו אתמול עם נתניהו אמר טראמפ: "זו הייתה פגישה נהדרת"
טראמפ לפוקס ניוז על איראן: "אנחנו נקרע להם את הצורה"
כתב פוקס ניוז, טריי יינגסט, דיווח היום כי שוחח עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בעקבות הירי האיראני הלילה לעבר הכוחות האמריקניים בירדן.
לדברי יינגסט, טראמפ אמר לו בשיחה: "אנחנו נקרע להם את הצורה", ובהמשך הוסיף: "נכה בהם בעוצמה. הם הולכים לחטוף מכות קשות". יינגסט ציין כי מדברי הנשיא עולה בבירור שארה"ב מתכוונת להגיב למה שטראמפ הגדיר כמתקפת פתע.
לדבריו, לכוחות האמריקניים עמדו דקות ספורות בלבד כדי ליירט את הטילים הבליסטיים האיראניים שהתקרבו לעברם. טראמפ סיפר כי צפה בתיעוד היירוט ואמר שהכוחות האמריקניים הם שביצעו את הפעולה, במטרה להגן על האזור. לדבריו, הכוחות העבירו את נקודות הציון ופעלו כדי להבטיח שאף אחד מהטילים ששוגרו לעברם לא יחדור את מערך ההגנה.
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