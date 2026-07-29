טראמפ לפוקס ניוז על איראן: "אנחנו נקרע להם את הצורה"

כתב פוקס ניוז, טריי יינגסט, דיווח היום כי שוחח עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בעקבות הירי האיראני הלילה לעבר הכוחות האמריקניים בירדן.

לדברי יינגסט, טראמפ אמר לו בשיחה: "אנחנו נקרע להם את הצורה", ובהמשך הוסיף: "נכה בהם בעוצמה. הם הולכים לחטוף מכות קשות". יינגסט ציין כי מדברי הנשיא עולה בבירור שארה"ב מתכוונת להגיב למה שטראמפ הגדיר כמתקפת פתע.