כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

כתב ערוץ פוקס ניוז ציטט דברים שאמר לו נשיא ארה"ב לאחר התקיפה האיראנית הלילה על יעדים אמריקניים בירדן: "נכה בהם בעוצמה. הם הולכים לחטוף מכות קשות". על פגישתו אתמול עם נתניהו אמר טראמפ: "זו הייתה פגישה נהדרת"

אורן שלום | 29 ביולי 2026 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ לפוקס ניוז על איראן: "אנחנו נקרע להם את הצורה"

כתב פוקס ניוז, טריי יינגסט, דיווח היום כי שוחח עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בעקבות הירי האיראני הלילה לעבר הכוחות האמריקניים בירדן.

לדברי יינגסט, טראמפ אמר לו בשיחה: "אנחנו נקרע להם את הצורה", ובהמשך הוסיף: "נכה בהם בעוצמה. הם הולכים לחטוף מכות קשות". יינגסט ציין כי מדברי הנשיא עולה בבירור שארה"ב מתכוונת להגיב למה שטראמפ הגדיר כמתקפת פתע.

לדבריו, לכוחות האמריקניים עמדו דקות ספורות בלבד כדי ליירט את הטילים הבליסטיים האיראניים שהתקרבו לעברם. טראמפ סיפר כי צפה בתיעוד היירוט ואמר שהכוחות האמריקניים הם שביצעו את הפעולה, במטרה להגן על האזור. לדבריו, הכוחות העבירו את נקודות הציון ופעלו כדי להבטיח שאף אחד מהטילים ששוגרו לעברם לא יחדור את מערך ההגנה.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 24 ביולי 2026

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 24 ביולי 2026 | צילום: Mandel NGAN / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
מערכות טילי QW סיניות שנמכרו לבנגלדש
דיווח: סין צפויה לספק לאיראן מאות מערכות הגנה אווירית ניידות בתוך שבועות

דורון פסקין

סוכנות הידיעות רויטרס טענה, מפי מקורות המעורים בפרטי העסקה, כי היא כוללת בין 300 ל-400 מערכות טילי כתף, בהן כאלה המיועדות לפגיעה במטוסים הטסים בגובה נמוך, במסוקים ובכטב"מים

נזק נרחב בחלק מקניון Aeon Mall Kumamoto בעיירה קשימה שבמחוז קוממוטו, לאחר רעידת אדמה שפקדה את האזור. שני צעירות נמצאו ללא רוח חיים בשעות הבוקר, וצוותי החילוץ ממשיכים בחיפושים אחר נעדרים, 29 ביולי 2026
לפחות 13 הרוגים ברעידת האדמה ביפן; נמשכים החיפושים אחר נעדרים שנלכדו במבנים שקרסו

דורון פסקין

רעש האדמה שפקד את מחוז קוממוטו גרם לקריסות, לפיצוץ במרכז קניות ולשיבושים נרחבים בתשתיות. אלפי בני אדם פונו מבתיהם, וכוחות ההצלה ממשיכים בחיפושים אחר נעדרים

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ ויורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמאן במהלך ביקורו של טראמפ בריאד, 14 במאי 2025
ארה"ב וסעודיה תקפו ארגוני טרור בעיראק; איראן שיגרה טילים בליסטיים לעבר יעדים אמריקניים

דורון פסקין

לפי צבא ארה"ב, התקיפות בוצעו בתגובה ליותר מ-30 מתקפות כטב"מים במהלך 72 השעות האחרונות. משרד החוץ הסעודי מסר כי הותקפו "יעדים הקשורים למתקפות על מתקני הנפט בממלכה". חיל הים של משמרות המהפכה הודיע כי פגע בשלוש מכליות בהורמוז

ספינות עוגנות בבנדר עבאס שבמצר הורמוז, 18 ביוני 2026
עיתון איראני המזוהה עם לשכת המנהיג העליון: "אין זה הזמן להשתקת שדה הקרב"

דורון פסקין

עיתון כיהאן קרא במאמר, שכותרתו "מלאי הנשק של האויב אזל – הגיע הזמן לשבור את המצור הימי", שלא ליישר קו עם הפסקת האש הנוכחית, לפגוע ישירות בכוחות האמריקנים ו"לפעול למימוש ריבונות מלאה במצר הורמוז"

העיר קוממוטו ביפן | צילום: Wikimedia by STA3816 - Own work, CC BY-SA 3.0
רעידת אדמה עוצמתית ביפן; חשש מגלי צונאמי

דורון פסקין

הרעידה, בעוצמה 7.1, פקדה את מחוז קוממוטו בדרום-מערב יפן. התרעת צונאמי פורסמה לחופי מפרץ אריאקה וים יאצושירו, עם אפשרות לגלים בגובה של עד מטר

הקרמלין במוסקבה, 4 בפברואר 2026
מתקפת כטב"מים רחבת היקף הלילה על רוסיה

דורון פסקין

לפי משרד ההגנה הרוסי, יותר מ-350 כטב"מים יורטו מעל שורה ארוכה של מחוזות, באזור מוסקבה, בחצי האי קרים ומעל ים אזוב. מגבלות הוטלו על שני נמלי תעופה באזור מוסקבה

שתפו: