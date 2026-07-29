דיווח: סין צפויה לספק לאיראן מאות מערכות הגנה אווירית ניידות בתוך שבועות

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה היום כי איראן צפויה לקבל בתוך שבועות את המשלוח הראשון במסגרת עסקה לרכישת עד 400 מערכות הגנה אווירית ניידות מתוצרת סין. הדיווח מבוסס על שלושה מקורות שלטענת הסוכנות מעורים בפרטי העסקה.

לפי הדיווח, העסקה כוללת בין 300 ל-400 מערכות טילי כתף נגד מטוסים, ובהן מערכות מדגמי QW-12 ו-FN-16. שווי הרכש מוערך ב-60 עד 70 מיליון דולר.