סוכנות הידיעות רויטרס טענה, מפי מקורות המעורים בפרטי העסקה, כי היא כוללת בין 300 ל-400 מערכות טילי כתף, בהן כאלה המיועדות לפגיעה במטוסים הטסים בגובה נמוך, במסוקים ובכטב"מים
דורון פסקין | 29 ביולי 2026 | חדשות | 2 דק׳
דיווח: סין צפויה לספק לאיראן מאות מערכות הגנה אווירית ניידות בתוך שבועות
סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה היום כי איראן צפויה לקבל בתוך שבועות את המשלוח הראשון במסגרת עסקה לרכישת עד 400 מערכות הגנה אווירית ניידות מתוצרת סין. הדיווח מבוסס על שלושה מקורות שלטענת הסוכנות מעורים בפרטי העסקה.
לפי הדיווח, העסקה כוללת בין 300 ל-400 מערכות טילי כתף נגד מטוסים, ובהן מערכות מדגמי QW-12 ו-FN-16. שווי הרכש מוערך ב-60 עד 70 מיליון דולר.
החוזה נחתם, על פי רויטרס, עם חברת Zhongqing Baoshang International Investment, הרשומה בהונג קונג ושימשה מתווכת בין הצד האיראני לספק הסיני.
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